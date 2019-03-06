Türk savaş gemileri, tatbikat kapsamında Novorossiysk'e girdi

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Burgazada korvetinin ve Akçay mayın avlama gemisinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Vatan 2019' deniz tatbikatı kapsamında Rusya'nın Novorossiysk limanına girdiği duyuruldu.

Rusya'nın Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulyov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türk Deniz Kuvvetleri'nde görev alan Burgazada korvetinin ve Akçay mayın avlama gemisinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Vatan 2019' deniz tatbikatı kapsamında Rusya'nın Novorossiysk limanına giriş yaptığını söyledi.

Rulyov, "Yeni Burgazada korveti ve Akçay mayın avlama gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Vatan 2019' deniz tatbikatı kapsamında Novorossiysk'e takviye amacıyla giriş gerçekleştirdi" diye konuştu.

Ziyaret planına göre Türk gemilerinin, kent idaresi temsilcileri ve Novorossiysk Deniz Üssü'nün komutanı tarafından ziyaret edileceği, ayrıca Rus ve Türk denizcilerin Novorossiysk'teki Ebedi Ateş anıtına çelenk bırakma törenine katılacakları ve isteyen kent sakinlerinin Türk gemilerini ziyaret edebileceği ifade edildi.

Türk savaş gemilerinin Novorossiysk ziyareti 8 Mart'a kadar sürecek.