Türk savaş gemileri, tatbikat kapsamında Novorossiysk'e girdi

Rulyov, "Yeni Burgazada korveti ve Akçay mayın avlama gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Vatan 2019' deniz tatbikatı kapsamında Novorossiysk'e takviye amacıyla giriş gerçekleştirdi" diye konuştu.
Ziyaret planına göre Türk gemilerinin, kent idaresi temsilcileri ve Novorossiysk Deniz Üssü'nün komutanı tarafından ziyaret edileceği, ayrıca Rus ve Türk denizcilerin Novorossiysk'teki Ebedi Ateş anıtına çelenk bırakma törenine katılacakları ve isteyen kent sakinlerinin Türk gemilerini ziyaret edebileceği ifade edildi.
Türk savaş gemilerinin Novorossiysk ziyareti 8 Mart'a kadar sürecek.
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