Pentagon yeni bir hipersonik savaş bloku sözleşmesi imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Direktörlüğü (DARPA), askeri sanayi şirketi Raytheon ile hipersonik taktiksel güdümlü savaş bloku geliştirmek için 63.3 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

DARPA’dan yapılan açıklamada, “Raytheon, Tactical Boost Glide hipersonik silah programının geliştirilmesi için DARPA’dan 63.3 milyon dolarlık sözleşme aldı” denildi.

DARPA sözcüsü Thomas Bussing, “Raytheon, bu gelişmiş silah sistemlerinde hızlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizin silahlı kuvvetlerinin artan tehditlerin bir adım önünde olması için gerekli araçları sağlamak için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyor” dedi.

Açıklamada ayrıca, hipersonik silahların ABD ordusunun, mevcut silah sistemlerine kıyasla uzun mesafelerde daha hızlı tepki vererek ve daha yüksek verimlilikte hareket etmesine imkan vereceği belirtildi.