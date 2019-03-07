Armata tankları tuvaletlerle donatıldı

Rus tank tasarımcılarının Armata platformunda geliştirilmiş olan tankların önemli bir konforsuzluk unsurunu gidererek, tuvaletlerle donattığı öğrenildi.

© Fotoğraf : Ministry of defence of the Russian Federation Rusya, Armata tankları için yeni top sistemleri geliştiriyor

Rus ağır silah üreticisi Uralvagonzavod basın dairesinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Armata platformunda geliştirilmiş olan tüm zırhlı araçların tuvaletlerle donatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Armata platformunda geliştirilen tüm araçlar, mürettebatın uzun süre boyunca içeride kalabileceği şekilde tasarlandı ve bu gerekçeyle yaşam destek ünitesi, yani tuvaletle donatıldı" ifadelerine yer verildi.

Ural Nakil Araçları Tasarım Bürosu'nun kalite ve enformasyon bölümü müdürü İlya Baranov, Rus basınına demecinde tankların içinde mürettebat için zaten erzak ve su bulunduğunu, şimdiyse bu araçların mürettebatın konforunu sağlayacak tuvaletlerle de donatıldığını açıkladı.

Tankçıların görevlerinin özelliklerinden bir tanesinin tankın içinde uzun kalabilmeleri olduğunu söyleyen Baranov, "Buradaki başlıca kısıtlama, doğal ihtiyaçlarını karşılanmasına imkan olmaması. Yani tanklarda su ve erzak var, fakat geriye kalan hiçbir şey öngörülmemiş. Bu sorunu ancak Armata platformunda üretilen araçlarda çözülebildi" dedi.

ARMATA PLATFORMU VE TANKI

© Fotoğraf : Ministry of defence of the Russian Federation Rusya, Armata tankları için yeni top sistemleri geliştiriyor

T-14 Armata, 2. Dünya Savaşı sonrası geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. T-14'lerin kulesi, insansız olarak uzaktan kumanda edilebilirken tank mürettebatının güvenliği ise zırhlı bir kapsülle sağlanıyor. Tankın silah sistemleri arasında 125 milimetrelik yivsiz topun yanı sıra 7.62 milimetre kalibreli uzaktan kumandalı makineli tüfek de bulunuyor.

Armata tank platformundaysa tank ve piyade zırhlı araçları üretilebiliyor. Armata platformu, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerinin saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.

Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin pahalı olması nedeniyle çok sayıda Armata tankı almayacaklarını, bunun yerine T-72 gibi mevcut tank sistemlerini modernize ederek daha az kaynak harcanacağını belirtmişti.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ordu 2018' forumunda Uralvagonzavod silah fabrikasından 132 adet T-14 ve T-15 Armata tankı alımını öngören anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasını müteakip Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, tanklar 2021 sonuna kadar teslim edileceğini açıklamıştı.