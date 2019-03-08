Rus ve Türk gemilerinden Karadeniz'de ortak tatbikat

Karadeniz Filosu Sözcüsü Yüzbaşı Aleksey Rulyov, devriye gemisi Vasiliy Bıkov ile mayın tarama gemisi Valentin Pikul'un, Türk gemileri Burgazada ve Akçay ile Novorossiyk açıklarında ortak bir tatbikat yaptığını söyledi.
Tatbikatın ardından Türk gemilerinin Rus karasularını terk ettiği belirtiliyor.
Daha önce Rus ve Türk donanmasından askerler, Novorossiysk'te bulunan ‘Vatan Çocukları' isimli savaş anıtına çelenk bırakmıştı.
Ayrıca Türk korveti Burgazada ve mayın tarama gemisi Akçay'ın Mavi Vatan tatbikatı kapsamında yabancı bir limanın ziyaret edilmesi için Novorossiyk'e giriş yaptığı belirtilmişti.
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