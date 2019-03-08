Rus ve Türk gemilerinden Karadeniz'de ortak tatbikat

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan gemilerin, ulusal bir tatbikat gereği Novorossiyk limanına giren Türk gemileri ile ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Karadeniz Filosu Sözcüsü Yüzbaşı Aleksey Rulyov, devriye gemisi Vasiliy Bıkov ile mayın tarama gemisi Valentin Pikul'un, Türk gemileri Burgazada ve Akçay ile Novorossiyk açıklarında ortak bir tatbikat yaptığını söyledi.

Yüzbaşı Rulyov, gemilerin mürettebatının Karadeniz'de, mayın tehlikesi olması halinde nasıl işbirliği yapılacağı senaryosu üzerinden manevralar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tatbikatın ardından Türk gemilerinin Rus karasularını terk ettiği belirtiliyor.

Daha önce Rus ve Türk donanmasından askerler, Novorossiysk'te bulunan ‘Vatan Çocukları' isimli savaş anıtına çelenk bırakmıştı.

Ayrıca Türk korveti Burgazada ve mayın tarama gemisi Akçay'ın Mavi Vatan tatbikatı kapsamında yabancı bir limanın ziyaret edilmesi için Novorossiyk'e giriş yaptığı belirtilmişti.