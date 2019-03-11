Düşmanı ‘kör eden’ yeni Rus silahının test görüntüleri yayınlandı

İstasyonların kurulduğu gemilerde önce çok güçlü bir projektöre benzeyen aydınlatma cihazı çalıştırılıyor, ardından karşı tarafı geçici olarak köreltebilen, askerlere sanrı gördürebilen ve cihazları da devre dışı bırakabilen ‘engelleme moduna’ geçiliyor.
Rus donanmasının bazı gemilerinin bu sistemlerle donatıldığı belirtilen haberde, Filin’lerin karşı tarafı 2 kilometreye kadar mesafede geçici olarak kör ettiği, bunun yanında bir süre sonra görme işlevinin normale döndüğü kaydedildi.
Daha önce İngiliz medyasının ‘sanrı gördüren silah’ olarak tanımladığı Filin istasyonlarıyla donatılan Amiral Gorşkov fırkateyni, İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait üsse yaklaşınca panik havası yaratmıştı.
Оружие, которого еще никто не видел— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) March 10, 2019
Кадры испытаний ослепляющего «Филина»:https://t.co/IEkGMwBmHS pic.twitter.com/2umDfLA2t9
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)