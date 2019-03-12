'Alo Mehmetçik'le psikolojik destek: 'İntihar oranı yüz binde 15’e düştü'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, yoğunlaşan önergeler üzerine TBMM'ye gönderdiği kapsamlı raporda şunları kaydetti:
‘ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'
TSK'da intihar oranı, alınan tedbirlerle, son yıllarda yüz binde 15'e kadar düşürüldü. TSK, tüm bu gayretleri ve sağlanan intihar oranlarındaki azalmayı asla yeterli bulmamakta. Bu konuda çalışmalar sürdürülmekte.
‘YAŞAM HAKKI ÖNCELİĞİMİZ'
‘SORUNLARLA GELİYOR'
TSK, sivil yaşantısından asker ocağına getirdiği sorunlar nedeniyle uyum güçlükleri yaşayan personeli tespit etmek, çözüm yolları geliştirerek bu personeli fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı bir hale getirmek, bir yandan vatan savunması ile ilgili görevlerini öğretirken diğer yandan da fiziki yetenek ve becerilerini geliştirerek askerlik hizmetinin bitiminde sağlıkla aile yuvasına kavuşturmak için çalışmalarını titizlikle sürdürmekte.
‘SIKI BİR TARAMA YAPILMAKTA'
Bu kapsamda özellikle Mehmetçiklerin kışlaya adım atmalarından itibaren gerek fiziki sağlıkları ile ilgili gerekse psikolojik durumları ile ilgili sıkı bir tarama yapılmakta, hatta bazı erbaş/erler burada ilk defa doktor ve psikologla karşılaşmakta.
‘ANKET YAPILIYOR'
‘KENDİNİ TANIMA EĞİTİMİ VERİLİYOR'
TSK bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezleri (ROM), psikolojik olarak personelin sorunlarını belirlemek, yardımcı olmak ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri maksadıyla faaliyet göstermekte. ROM uzmanlarınca personelin fiziksel, duygusal ve sosyal yönden kendini tanıyabilmesi, kıta ortamında ortaya çıkabilecek intihar ve intihara teşebbüs olayları konusunda farkındalık kazanması, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi amacıyla eğitim verilmekte.
‘ALO MEHMETÇİK' HATTIYLA DESTEK SAĞLANIYOR
Ayrıca tüm Mehmetçiklerin istedikleri anda ulaşabilecekleri ve sorunlarını paylaşacakları ‘Alo Mehmetçik' hattı, kışlalarda çeşitli yerlerde bulunan telefonlarla psikolojik destek sağlanmakta.
‘STRES, ÖFKE VE MOBBİNG EĞİTİMLERİ VERİLİYOR'
'VEFAT EDEN ASKERİN AİLESİNE YARDIM'
Personelin, silah arkadaşlığının bir parçası olarak ‘Can dostu' uygulaması ile sürekli olarak ve özellikle de ani kriz durumlarında psikolojik, sağlık hatta maddi sorunları takip edilmekte ve her koşulda yanında olmaya özel gayret gösterilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli iken herhangi bir sebeple vefat eden personelin ailesine net asgari ücretin beş katı tutarında ilk destek yardımı ödemesi yapılmaktadır. Vatani görevini yapmakta iken intihar eden er ve erbaş ailelerine Mehmetçik Vakfı tarafından ölüm ve eğitim yardımı yapılmaktadır.
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