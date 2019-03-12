'Alo Mehmetçik'le psikolojik destek: 'İntihar oranı yüz binde 15’e düştü'

Alınan ve alınmakta olan tedbirlerle intihar oranının yüz binde 15’e düşürüldüğünü belirten Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm Mehmetçiklerin istedikleri anda ulaşabilecekleri ve sorunlarını paylaşacakları ‘Alo Mehmetçik’ hattı, kışlalarda çeşitli yerlerde bulunan telefonlarla psikolojik destek sağlanmakta" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bünyesindeki yüzbinlerce askeri, fiziksel sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için moral terapileri ile ‘psikolojik kuşatmaya' aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TBMM'ye gönderdiği rapora göre ‘Mülakat ve anket modeli' ile askerlerin psikolojik durumlarına ilişkin ölçümler yapılıyor. Akar, alınan ve alınmakta olan tedbirlerle intihar oranının yüz binde 15'e düşürüldüğünü, yaşam hakkını öncelikli hak olarak gördükleri için faaliyetlerin buna göre yürütüldüğünü kaydetti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar, yoğunlaşan önergeler üzerine TBMM'ye gönderdiği kapsamlı raporda şunları kaydetti:

‘ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

TSK'da intihar oranı, alınan tedbirlerle, son yıllarda yüz binde 15'e kadar düşürüldü. TSK, tüm bu gayretleri ve sağlanan intihar oranlarındaki azalmayı asla yeterli bulmamakta. Bu konuda çalışmalar sürdürülmekte.

‘YAŞAM HAKKI ÖNCELİĞİMİZ'

© AA / Arif Akdoğan Milli Savunma Bakanı Akar: Yeni askerlik sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor

En önemli parçasının kendisini oluşturan insan unsuru olduğunun bilincinde olan TSK, insan hayatına büyük önem vermekte, yaşam hakkı en temel hak olarak her türlü faaliyetin önünde tutulmakta. Personelinin sağlıklı bir şekilde görev yapması için gereken her türlü önlemler öncelikli olarak ele alınmakta. Özellikle Mehmetçiklerin sağlıklı bir şekilde askerlik hizmetlerini tamamlamaları için tüm imkanlar seferber edilmekte.

‘SORUNLARLA GELİYOR'

TSK, sivil yaşantısından asker ocağına getirdiği sorunlar nedeniyle uyum güçlükleri yaşayan personeli tespit etmek, çözüm yolları geliştirerek bu personeli fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı bir hale getirmek, bir yandan vatan savunması ile ilgili görevlerini öğretirken diğer yandan da fiziki yetenek ve becerilerini geliştirerek askerlik hizmetinin bitiminde sağlıkla aile yuvasına kavuşturmak için çalışmalarını titizlikle sürdürmekte.

‘SIKI BİR TARAMA YAPILMAKTA'

Bu kapsamda özellikle Mehmetçiklerin kışlaya adım atmalarından itibaren gerek fiziki sağlıkları ile ilgili gerekse psikolojik durumları ile ilgili sıkı bir tarama yapılmakta, hatta bazı erbaş/erler burada ilk defa doktor ve psikologla karşılaşmakta.

‘ANKET YAPILIYOR'

Psikolojik olarak durumları, katılışları esnasında uygulanan mülakat ve anketler de incelenmekte, rahatsızlığı olan personel hastaneye sevk edilmekte, uyum güçlüğü çeken personel ise görevli psikologlar tarafından görüşme sürecine alınarak askerliğe uyum sağlamalarına yardımcı olunmakta.

‘KENDİNİ TANIMA EĞİTİMİ VERİLİYOR'

TSK bünyesinde Rehberlik ve Danışma Merkezleri (ROM), psikolojik olarak personelin sorunlarını belirlemek, yardımcı olmak ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri maksadıyla faaliyet göstermekte. ROM uzmanlarınca personelin fiziksel, duygusal ve sosyal yönden kendini tanıyabilmesi, kıta ortamında ortaya çıkabilecek intihar ve intihara teşebbüs olayları konusunda farkındalık kazanması, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi amacıyla eğitim verilmekte.

‘ALO MEHMETÇİK' HATTIYLA DESTEK SAĞLANIYOR

Ayrıca tüm Mehmetçiklerin istedikleri anda ulaşabilecekleri ve sorunlarını paylaşacakları ‘Alo Mehmetçik' hattı, kışlalarda çeşitli yerlerde bulunan telefonlarla psikolojik destek sağlanmakta.

‘STRES, ÖFKE VE MOBBİNG EĞİTİMLERİ VERİLİYOR'

© AA / Mehmetçik Vakfı davasında 119 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Koruyucu Ruh Sağlığı Eğitimi kapsamında her yıl lider personel başta olmak üzere diğer personele eğitim verilmektedir. Söz konusunda eğitimde stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, öfkeyi yönetme, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, etkili iletişim, kriz/krize müdahale ve intihar konularında personele bilgi verilmektedir. TSK'daki lider personele, mobbing konusunda duyarlılık ve farkındalık kazandırılması maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı SATEM Komutanlığı'nda, ‘İşlerinde Mobbing Eğitimi' verilmektedir.

'VEFAT EDEN ASKERİN AİLESİNE YARDIM'

Personelin, silah arkadaşlığının bir parçası olarak ‘Can dostu' uygulaması ile sürekli olarak ve özellikle de ani kriz durumlarında psikolojik, sağlık hatta maddi sorunları takip edilmekte ve her koşulda yanında olmaya özel gayret gösterilmektedir.

© AA / Sarp Özer Akar: Temel askerlik eğitiminin kaldırılması doğru olmaz

Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan her türlü olayda (şahadet, kaza, intihar vb.) hem adli hem de idari soruşturma açılmakta ve olay mutlaka en ince ayrıntılarına kadar araştırılarak sorumlu olanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli iken herhangi bir sebeple vefat eden personelin ailesine net asgari ücretin beş katı tutarında ilk destek yardımı ödemesi yapılmaktadır. Vatani görevini yapmakta iken intihar eden er ve erbaş ailelerine Mehmetçik Vakfı tarafından ölüm ve eğitim yardımı yapılmaktadır.