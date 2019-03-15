ABD'ye göre Türkiye'nin S-400 kararı 'ulusal güvenlik meselesi'

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı füze savunma sistemi S-400'lere ilişkin ABD'den yapılan son açıklamada, bu durumun F-35'lerin konuşlandırılmasına izin vermeyeceği için NATO için bir ulusal güvenlik problemi oluşturduğu belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bir grup gazeteciye konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey yetkililer, Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmasının NATO'dan ayrılmaktan farksız olacağını söyledi. Ancak yetkililer, bu durumun sadece ticari bir karar değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiği konusunda uyardı.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert ABD Avrupa Komutanı 'ısrarcı': S-400 bulunduğu takdirde Türkiye'ye F-35 vermemeliyiz

Yetkililerden biri, "Türkiye'nin NATO'ya katılımının ve ikili ilişkilerin kesintisiz ve etkilenmeden devamını sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'İKİ SİSTEM BİRLİKTE YER ALAMAZ'

Yetkili "Hem Amerika hem de NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz" diye devam etti.

Türkiye, NATO hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği yönünde hem ittifaktan hem de ABD'den gelen uyarılara karşın S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda Rusya ile anlaşma imzalandığını ve bundan geri dönüşün olmadığını dile getirmişti.

'TEKLİF GEÇERLİ, PAZARLIK SÜRÜYOR'

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, S-400 alınması halinde ABD'nin F-35 savaş uçakları programına katılımının yeniden değerlendirileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'li yetkililer de Washington'un Türkiye'ye Patriot satma teklifinin hâlâ geçerli olduğunu ve iki tarafın müzakereleri sürdürdüğünü söyledi.