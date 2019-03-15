ABD'ye göre Türkiye'nin S-400 kararı 'ulusal güvenlik meselesi'

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bir grup gazeteciye konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey yetkililer, Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmasının NATO'dan ayrılmaktan farksız olacağını söyledi. Ancak yetkililer, bu durumun sadece ticari bir karar değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiği konusunda uyardı.
'İKİ SİSTEM BİRLİKTE YER ALAMAZ'
Yetkili "Hem Amerika hem de NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz" diye devam etti.
Türkiye, NATO hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği yönünde hem ittifaktan hem de ABD'den gelen uyarılara karşın S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda Rusya ile anlaşma imzalandığını ve bundan geri dönüşün olmadığını dile getirmişti.
'TEKLİF GEÇERLİ, PAZARLIK SÜRÜYOR'
ABD'li yetkililer de Washington'un Türkiye'ye Patriot satma teklifinin hâlâ geçerli olduğunu ve iki tarafın müzakereleri sürdürdüğünü söyledi.
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