Rusya, Starıy Oskol denizaltısı ile Karadeniz’de tatbikat yapacak

Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalibr füzeleri donanımına sahip Starıy Oskol isimli denizaltı denize çıkmaya hazırlanıyor. Denizaltı ile Karadeniz’de tatbikatlar planlanıyor.

© Ruptly . Yeni Rus nükleer denizaltılarının görüntüleri yayınlandı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada uzmanların Starıy Oskol denizaltısının mürettebatın denize çıkışını onayladığı ve gemideki gerekli denetimleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Starıy Oskol mürettebatının denize çıkışı çerçevesinde Karadeniz'de filonun hava güçleri ve denizaltısavar gemileri ile çeşitli tatbikatların planlandığı bilgisi verildi.

Starıy Oskol denizaltısı 636.3 projesi çerçevesinde üretilen altı denizaltıdan üçüncüsü. Denizaltı 2016 yazında testleri tamamladıktan sonra Murmansk'tan Sivastopol'e gitmişti. Bu seriden denizaltılar Akdeniz'de Suriye'deki teröristlere karşı Kalibr füzeleri ile yapılan saldırılarda kullanılmıştı.