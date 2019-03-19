Poroşenko, Bayraktar TB2'lerin test çalışmalarına katılacak

ICTV'de yayınlanan ‘Svoboda Slova' isimli programda dün açıklamada bulunan Poroşenko, "Yarından sonraki gün Ukrayna'nın bölgelerinden birine gidecek ve orada Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile olan sözleşme ve anlaşma doğrultusunda aldığımız insansız hava araçlarının test çalışmalarında bizzat yer alacağım" ifadelerini kullandı.

Poroşenko'ya göre, Bayraktar TB2'ler Ukrayna ordusunun savaş becerilerini önemli ölçüde artıracak.

Poroşenko daha önce Ankara ile Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının sevkiyatına yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtmişti.