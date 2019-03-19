Rusya Borey tipi stratejik füze denizaltısının test videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakalığı'nın yayınladığı videoda denizaltı mürettebatının yaptığı sefer hazırlıkları ve su yüzünde tam hız ilerleyen denizaltı görülebiliyor.

© Sputnik / Aleksey Malgavko Rusya, Starıy Oskol denizaltısı ile Karadeniz’de tatbikat yapacak

Rusya Donanma Komutanı Amiral Vladimir Korolev, denizaltının testleri ile ilgili yorumunda Rus denizaltı kuvvetlerinin aktif gelişim aşamasında olduğunu kaydederek, Borey ve Yasen nükleer denizaltı projelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Korolev, "Bu araçlar denizaltı kuvvetlerinin temelini oluşturacak olup, gizlilik, manevra kabiliyeti ve silah donanımı gibi nitelikler bakımından en modern talepleri karşılıyor" diye konuştu.

Rusya'da her yıl 19 Mart'ta Denizaltıcılar Günü kutlanıyor.

Borey ve Borey-A projesin kapsamında üretilen dördüncü nesil nükleer denizaltılarının, önümüzdeki yıllarda Rus deniz stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturması planlanıyor. 2020'ye kadar bu proje kapsamında 8 adet denizaltının donanmanın hizmetine girmesi bekleniyor.

Uzunluğu 170 metre, eni 13.5 metre, ağırlığı ise 24 bin ton olan Borey denizaltısı, menzili 8 bin kilometre olan 10 nükleer başlığı bulunan 16 adet Bulava-30 kıtalararası balistik füze taşıyabiliyor.