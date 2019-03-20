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12:55 20 Mart 2019
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    Hisar-A ile füze fırlatma sistem

    Türkiye'nin ilk yerli hava savunma sistemi Hisar-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi

    © AA / Savunma Sanayii Başkanlığı
    Savunma
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    Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı.

    AA'nın aktardığı habeer göre, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

    Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar'ın test atışları devam ediyor.

    2021'DE SİLAHLI KUVVETLERE  TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

    Milli Füze Bora'nın test atışı görüntüleri
    © Twitter
    Türkiye 'yerli ve milli' füze savunma sistemi üretecek
    ​Aksaray atış alanında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve ROKETSAN temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen atışlarda yeni bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

    Hisar-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlandı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edildi.

    Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

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    Etiketler:
    Hava savunma sistemi, Roketsan, ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Savunma Sanayii Başkanlığı, İsmail Demir, Aksaray
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