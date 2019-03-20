ABD uçağı, Rusya’nın Suriye’deki üsleri yakınlarında uçtu

ABD’ye ait P-8A Poseidon uçağı, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim üssü ve Tartus liman üssünün yakınlarında keşif uçuşu yaptı.

PlaneRadar gözlem kaynağının aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Poseidon P-8A uçağı dün Sicilya adasında bulunan NATO'nun Sigonella üssünden havalandı.

Uçak 16.10'da Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üslerinin yakınlarında bulunduğu Lazkiye ve Lübnan kıyılarında görüldü. 6.6 kilometre irtifada saatte 732.7 kilometre hızla haraket eden uçak bölgede keşif uçuşu yaptı.

​Yabancı askeri uçaklar Rusya sınırlarında sıklıkla görülüyor. Uzmanlar özellikle ABD uçaklarının daha sık görüldüğünü belirtiyor. Geçen yıl 980 binden fazla hava aracı tespit edildi.