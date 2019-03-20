İran: Türkiye ile eş zamanlı operasyonlar sürecek

İran ile Türkiye arasında yılan hikâyesine dönen ortak operasyon Tahran tarafından doğrulandı.

İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türk mevkidaşı Muhterem İnce ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkenin güvenlik konusundaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede, eş zamanlı operasyonların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Zülfikari, İran'ın Türkiye ile ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduğunu kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Zülfikari daha önce de, "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok" demişti. Türkiye ile İran ortak güvenlik çalışma grupları dördüncü toplantısının Ankara'da 4 Mart'ta gerçekleştirmişti.

İRAN ORDUSUNDAN BİR KAYNAK SOYLU'YU YALANLAMIŞTI

© Fotoğraf : DHA İran doğruladı: Sınırda Türkiye ile ortak operasyon yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin PKK'ya karşı İran ile ortak operasyon düzenlediğini açıklamış, İran ordusundan bir kaynak ise bu haberi yalanlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Uzun zamandır İran-Türkiye sınırında… Bunlara karşı ortak operasyon, ortak eylemi konuştuk. Hamdolsun bu gece yapıldı. Daha önce de yapıldı ama bu daha kapsamlı bir şey oldu. Bunu devam ettirecekler" demişti.