İran: Türkiye ile eş zamanlı operasyonlar sürecek

Zülfikari, İran'ın Türkiye ile ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduğunu kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Zülfikari daha önce de, "Türkiye-İran sınırında ortak operasyon yapacağız. Sınırda genel olarak sorun yok" demişti. Türkiye ile İran ortak güvenlik çalışma grupları dördüncü toplantısının Ankara'da 4 Mart'ta gerçekleştirmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili, "Uzun zamandır İran-Türkiye sınırında… Bunlara karşı ortak operasyon, ortak eylemi konuştuk. Hamdolsun bu gece yapıldı. Daha önce de yapıldı ama bu daha kapsamlı bir şey oldu. Bunu devam ettirecekler" demişti.
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