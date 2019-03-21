ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir

ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak F-35 teslimatı hazırlıklarını yakında dondurabileceklerini belirtti.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma imzalamasıyla birlikte ABD ile yaşanan kriz sürüyor. ABD'nin bir süredir pazarlık konusu yaptığı F-35 teslimatı için hazırlıkları yakında durdurabileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı Katie Wheelbarger, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" dedi.

Henüz resmi bir karar olmasa da Wheelbarger, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimatı için hazırlıkları askıya almayı düşündüğünü söyledi.

ABD'nin konuya ciddiyetle yaklaştığını ve güçlü bir mesaj göndermek istediğini söyleyen Wheelbarger, takip edilecek adımlarla ilgili bir detay ise vermedi.

'TÜRKİYE YERİNE BATI AVRUPA OLABİLİR'

Öte yandan başka bir üst düzey yetkili, F-35 motorlarının üretiminde kilit rolü olan Türkiye'nin dışında başka bir lokasyon aramanın da ABD'nin masasında yer alan alternatifler arasında bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin motor için başka ülkelerle görüştüğünü de söyleyen yetkili, Batı Avrupa'dan bazı ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

ABD ve NATO, S-400'ün kendi filolarında yer alan savaş uçaklarını vurma kapasitesine sahip olmasından ve NATO'nun kritik hava yeteneklerine ilişkin bilgilerin Rusya'nın eline geçmesi ihtimalinden dolayı endişeli ve bu alıma karşı çıkıyor.