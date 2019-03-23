Rus Su-27’nin Amerikan B-52 uçağına refakat ettiği video yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda, Rus yapımı Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi'nin hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress'e nasıl refakat ettiği görülüyor.
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря#Минобороны #МОРФ #Су27 #B-52H #США pic.twitter.com/QVTdUjfR87— Минобороны России (@mod_russia) March 23, 2019
Son 24 saat içinde Rus jetleri, ülkenin sınır bölgesine doğru yaklaşan Amerikan askeri uçaklarını önlemek üzere 2 kez havalandı.
Geçen pazartesi ise nükleer silah taşıma potansiyeline de sahip olan B-2H, önce Kaliningrad Bölgesi sınırlarının yakınında Rusya Donanması Baltık Filosu'na ait üsse yönelik hava saldırısı imitasyonu yaptıktan sonra St. Petersburg yönünde hareket ederek, kente 191 kilometrelik mesafeye yaklaşmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce defalarca Washington'un bu tür eylemlerinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlamadığını açıklamıştı.
Öte yandan ABD son bir haftada 6 adet B-52 ve B-52H uçağını İngiltere'ye transfer etti. Söz konusu uçaklar 1952-1962 döneminde SSCB'nin herhangi bir noktasına 2 adet nükleer bomba taşıma kabiliyetine sahip stratejik bombardıman uçakları olarak üretilmişti ve halen kullanılmakta.
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