Rus Su-27’nin Amerikan B-52 uçağına refakat ettiği video yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress’in Baltık Denizi’nin hava sahasında Rus yapımı Su-27 avcı uçağı tarafından nasıl refakat ettiğini görüntüleyen bir video yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda, Rus yapımı Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi'nin hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress'e nasıl refakat ettiği görülüyor.

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря#Минобороны #МОРФ #Су27 #B-52H #США pic.twitter.com/QVTdUjfR87 — Минобороны России (@mod_russia) March 23, 2019

​​Son 24 saat içinde Rus jetleri, ülkenin sınır bölgesine doğru yaklaşan Amerikan askeri uçaklarını önlemek üzere 2 kez havalandı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nin verilerine göre 14 Mart'tan itibaren Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Baltık Denizi'nin hava sahasında 7 kez uçuş gerçekleştirdi, ayrıca bu ay içinde B-52H Stratofortress bombardıman uçakları birçok kez Rusya'nın sınır bölgesine yaklaşırken görüldü.

Geçen pazartesi ise nükleer silah taşıma potansiyeline de sahip olan B-2H, önce Kaliningrad Bölgesi sınırlarının yakınında Rusya Donanması Baltık Filosu'na ait üsse yönelik hava saldırısı imitasyonu yaptıktan sonra St. Petersburg yönünde hareket ederek, kente 191 kilometrelik mesafeye yaklaşmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce defalarca Washington'un bu tür eylemlerinin bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlamadığını açıklamıştı.

Öte yandan ABD son bir haftada 6 adet B-52 ve B-52H uçağını İngiltere'ye transfer etti. Söz konusu uçaklar 1952-1962 döneminde SSCB'nin herhangi bir noktasına 2 adet nükleer bomba taşıma kabiliyetine sahip stratejik bombardıman uçakları olarak üretilmişti ve halen kullanılmakta.