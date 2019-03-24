Rus Su-57 ve Amerikan F-35 uçakları ABD basınında

Rus ve Amerikan F-35 savaş uçaklarının yeteneklerini karşılaştıran NI'nin haberinde, Rusya ve ABD liderlerinin birçok kez kendi ordularının kullandığı avcı uçaklarını dünyanın en iyileri olarak niteledikleri, ancak iki uçağın farklı görevleri yerine getirmeleri nedeniyle analistler için hangi uçağın daha iyi olduğunu söylemenin zor olduğu belirtildi.

Makale yazarlarına göre Su-57 uçağı, manevra kabiliyeti, hız ve menzil bakımından Amerikan rakibinden daha üstün, F-35 ise savuna sistemleri tarafından daha zor tespit edilebiliyor.

Haberde ayrıca F-35'in ‘bilgileri genelleme' konseptinin çerçevesinde geliştirildiği ve müttefik uçaklar için yönetici rolünde olduğu, zira üzerindeki sensör ve işlemcilerin gerçek zamanlı olarak çatışma ile ilgili bütünleşmiş ve dinamik bir görüntü verebildiği ifade edildi.

Su-57'nin böyle bir imkana sahip olmadığı kaydedilen haberde, ancak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri doktrininin havada üstünlük kazanma ve karşı tarafın hava kuvvetlerini baskılama anlamına geldiği için farklı bir alanda kullanıldığı ve bu görevi kusursuz olarak yerine getirdiği vurgulandı.