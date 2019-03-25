Stoltenberg’den Türkiye’nin S-400 kararı ile ilgili açıklama: NATO üyeleri silah alımıyla ilgili kararlarını bağımsız alır

BBC'ye konuşan Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alışverişi ile ilgili "Hangi teçhizatı alacağına NATO üyesi ülkenin kararı" dedi.
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Stoltenberg, Türkiye'nin almak istediği F-35 bombardıman uçakları nedeniyle, S-400 konusunun ABD ile arasındaki ilişkilerde zorluk yarattığını bildiklerini de vurguladı.
İki ülke arasında konuyla ilgili diyaloğu olumlu karşılayan Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 kararına ilişkin kişisel bir değerlendirmede bulunmayı reddederek, görüşünü paylaşmasının sorunu daha da zorlaştıracağını ifade etti.
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