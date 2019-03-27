ABD'nin en pahalı uçak gemisinin sorunları bitmiyor

ABD'nin 13 milyar dolar yatırım yaptığı yeni nesil Gerald R. Ford (CVN-78) sınıfı süper uçak gemisinin testler sırasında arızalanması sonrası başlayan onarım sürecinin gemideki sorunlar nedeniyle uzadığı belirtildi.

ABD Donanması'na Mayıs 2017'de teslim edilen ancak çıkan sorunlar nedeniyle bir türlü tam kapasiteyle kullanılamayan Gerald R. Ford sınıfı süper uçak gemisi, arızaların onarılamaması nedeniyle kıyıda durmaya devam edecek.

ABD Donanması yetkililerinin Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı açıklamalara göre, geminin buhar türbinlerinin çalışmasında tespit edilen arıza nedeniyle gemi tersaneye dönüş yaptı.

ONARIM SÜRECİ 3 AY UZADI

Geminin onarımında çıkan öngörülmedik sorunlar nedeniyle Gerald R. Ford'un donanmaya teslimi ekim ayında, planlanandan 3 ay gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

Yetkililer, gemideki iki nükleer reaktörde ise onarıma ihtiyaç olmadığını ifade etti.

'NÜKLEER TAHRİK SİSTEMİNDE SORUN VAR'

Bu arada Donanma Satın Alma Şefi James Geurts, nükleer tahrik sistemi ve gelişmiş silah yükselticinin onarım çalışmaları nedeniyle daha uzun gecikme yaşanabileceğinin altını çizdi.

OCAKTA EK HARCAMA YAPMA KARARI ALINMIŞTI

Ocak sonunda Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisinin testleri sırasında, donanımlarında saptanan eksik ve hataların giderilmesi için ek harcama yapılması planlandığı öğrenilmişti.

Toplam 740 test uçuşunda, uçakların ilk kalkışı için kullanılan elektromanyetik fırlatma rampalarının 20 kez arıza verdiği, bu sorunların Gerald R. Ford uçak gemisinin ABD Donanması'na katıldığı 2017'nin mayıs ayında ortaya çıkmaya başladığı kaydedilmişti.

ABD'ye 12.9 milyar dolara mal olan yeni nesil Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisinin yapımına 2009'da başlandı, gemi 2017'de donanmaya teslim edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu sınıftan 10 ila 12 arasında gemi inşa etmeyi planlıyor.