'Siyah İnci' Rusya semalarına dönüş yaptı

'Siyah İnci', 1980'li yılların başında nükleer kapasiteli Tu-160 ve Tu-22M3 stratejik bombardıman uçaklarının pilotlarını eğitmek üzere Tu-134 yolcu jeti referans alınarak geliştirildi.
Bombardıman uçakları gibi sivri bir buruna sahip uçaklara 'Siyah İnci' denmesinin nedeni, uçakların siyah renkte olması. Sivri uzun burnunda radar sisteminin yanı sıra çeşitli ekipmanları taşıyan uçağın koltuk kapasitesi 12.
1981-1984 yılları arasında yaklaşık 90 Tu-134UBL üretilmişti.
'Siyah İnci'nin test çalışmaları kameralara böyle yansıdı:
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