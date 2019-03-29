Rus gemileri Karadeniz'e giren NATO gemilerine eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e giren NATO'ya bağlı üç savaş gemisine Karadeniz Filosu'ndan gemilerin eşlik ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu'ndan İvan Hurs ve Vasiliy Bıkov gemileri, dün Karadeniz'e giren NATO'ya bağlı Hollanda, Kanada ve İspanya'dan üç gemiye eşlik etti.

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 Mart 2019

​NATO Deniz Grubu Komutanı Tuğamiral Boudewijn Boots, dün Gürcistan ve Ukrayna'dan güçlerle olan Sea Shield tatbikatı için bölgeye bir grup geminin sevk edildiğini belirtmişti. Tatbikatta Türkiye'den TCG Yıldırım, Hollanda'dan HNLMS Evertsen, İspanya'dan ESPS Santa Maria, Kanada'dan HMCS Toronto, Bulgaristan'dan BGS Drazki ve Romanya'dan ROS Regele Ferdinand gemileri katıldı.