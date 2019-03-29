ABD güvenlik gerekçesiyle B-1B uçuşlarını durdurdu

Hava Kuvvetleri tarafından yapılan basın açıklamasında, rutin bir kontrol sırasında uçakların marş paraşütlerinde sorun tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, "B-1B filosunun emniyet için ara vermesi emredildi" denildi.

Açıklamada, "Önleyici tedbir olarak tüm tahliye ve fırlatma sistemine dair bütüncül bir inceleme yürütülecek. Emniyet arası bakıma olanak tanıyacak, mürettebata uçuş ekipmanı sağlayan teknisyenlere de her bir uçağı incelemek için etraflıca zaman tanıyacak" ifadelerine yer verildi.

İncelemeler tamamlandıktan ve sorunlar giderildikten sonra, B-1B filosunun tam operasyonel göreve geri döneceği belirtildi.

GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu sorun ilk olarak geçen yıl Haziran ayında gündeme gelmişti.

Stratejik bir uçak olarak tanımlanan B-1B Lancerlar, düşman hedeflere konvansiyonel nükleer silahlar da dahil olmak üzere saldırı düzenleyebiliyor.

Uçak, yerdeki objelerin radar görüntülerini alabiliyor ve hassas silahlar kullanabiliyor.