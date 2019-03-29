Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan F-35 yorumu: Kötü ev sahibi mal sahibi yapar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD F-35'ler konusunda blöf mü yapıyor?" sorusuna "Bugün ürettiğimiz stratejik ürünlerin hemen hepsiyle ilgili geçmişte yaşadığımız sorunlar vardır. Sorunların bize faydası oldu. Kötü ev sahibi mal sahibi yapar" yanıtını verdi.
"Terör saldırısından sonra gerçekleştirdiğiniz Yeni Zelanda ziyaretinizden izlenimleriniz neler?" sorusuna Oktay,"Benim çok etkilendiğim bir Myanmar ziyaretim vardı. Şartlar tamamen farklı olsa da Yeni Zelanda'da da öyle bir duygu hissettim. Arakan'da kamplara girdik. Üzerinde giyecek elbisesi, yiyecek bir şeyi yok. Ama insanlar bunlarla ilgili talepte bulunmuyor. ‘Beni insan olarak kabul edebilir misiniz, kabul ettirebilir misiniz?' diyor. Cuma namazı kılacaktık. Hutbeye yetiştik. Dili anlamıyoruz. Ben hayatımda o güzellikte cuma namazı kılmadım. O okuyor ağlıyor, biz ağlıyoruz. Sonradan öğreniyoruz ki ‘Türkiye'den gelmişler ve bizi kurtaracaklar' diyorlarmış. Türkiye'den bizi kurtaramaya geliyor diyen insanların gazetesi, dergisi, okuma yazması, radyosu, interneti yok" yanıtını verdi.
Tümer'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Oktay'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
Terör eylemi diye bağıra bağıra söyledik. Bu haçlı zihniyeti durup dururken olmadı. Olayın bireysel olması mümkün değil. Organize bir örgütün içinde, fikir olarak yetişmiş, size karşı bilenmiş bu olayda, ‘Bana ne, başka bir dünyada' deme lüksümüz yok. Doğrudan sizinle ilgili. Sizi tehdit ediyor. 20 saatlik mesafeye bana ne dediğiniz an, bakmışsınız 20 dakikaya iner. Ertesi gün İstanbul'dadır. Her ziyaretin bir karşılığı var.
- İki ülke olayla ilgili işbirliği yapıyor mu?
"Tek başına planlaması mümkün değil. İki ülke arasında istihbarat, bilgi alışverişi ilk andan beri var. Türkiye'de terörist kimlerle görüştü nereye gitti bunların çalışmalarını bütün detaylarıyla yapıyoruz. Oradaki yargılamaya faydalı olacak şekilde çalışıyoruz. Faydası olacak şeyleri paylaşıyoruz ama yargının bunu ne kadar kullanacağını bilemeyiz. Başka ülkenin yargısına karışamayız. ‘Bu delidir, ne yapsa da yeridir' dedirtmemek için çalışma yapıyoruz. Bu terör eylemidir ve ortada bir terörist vardır. Bu terörist yalnız değildir."
Biz diyoruz ki; hızlı hareket ediyoruz. (Sistem) esneklik sağlıyor, dinamizm sağlıyor, güçler ayrılığını sağlıyor. Önceden bizi çökertecek atakları şimdi hafif şekilde atlatabiliyoruz. Piyasa mesajı net alıyor, hızlı şekilde toparlanıyor. Ülke olarak faydasını görüyoruz. Vatandaş, ‘bana, benim ilime, ilçeme bu sistem değişikliğinin artısı ne olacak?' diyor. Doğrudan vatandaşa yansımasını sağlayacak çalışma içerisindeyiz. 1 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde gündeme gelecek, uygulamaya alacağız.
Amerika'nın bize yaptığına şöyle bakın… Bugün ürettiğimiz stratejik ürünlerin hemen hepsiyle ilgili geçmişte yaşadığımız sorunlar vardır. Sorunların bize faydası oldu. Kötü ev sahibi mal sahibi yapar. Burada da (F-35'ler konusunda) onu yapacak. Bizim kendimizi daha çok kamçılamamıza, rehavete kapılmamıza, önümüzdeki projeleri hızlandırmamıza sebep oluyor. Kendi jetimizi, kendi uçağımızı yapacağız. Devlet aklı olan bir ülkeyiz. Akşamdan sabaha bizde fikir değişmez. Biri kalkıp oyun bozanlık yapıyor ise, o onların düşüneceği bir şeydir. S-400 ile ilgili imza atmışız. Biri çıkıp ‘Pardon istemiyorum' dediğinde, imzamızı geri çekelim diye devlet yönetmiyoruz. Karar alırken de birinden icazet alan bir yapımız yok. Türk insanı tehdide boyun eğmez. Hele devlet boyutunda düşünürseniz, asla.
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