ABD medyası, MiG-29 savaş uçaklarını ‘canavar’ olarak nitelendirdi

MiG-29'un, Amerikan F-16'ya yanıt olarak geliştirildiğini hatırlatan dergi, ancak son yıllarda çok sayıda modifikasyonunun oluşturulduğunu ve ‘havadan karaya' tipi silahlarla donatılan çok maksatlı uçağa dönüştüğünü kaydetti.

‘Canavar' olarak nitelendirilen uçağın, artık başlardaki rolü oynamamasına rağmen Rus Hava Uzay Kuvvetleri için önemli olduğu vurgulandı.

MiG-29'un, devriyeden düşük yoğunluklu çatışmalarda kara birliklerine desteğe kadar geniş yelpazedeki görevleri yerine getirecek yetenekte olduğu ifade edilirken uçağın modernize edilebileceği veya satılabileceği, son 40 yılda geliştirilen sayısız modifikasyonun anlamının da bunda yattığı ifade edildi.