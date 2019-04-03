Çin ve Türkiye’nin elektromanyetik topları görüntülendi

Defence Blog dergisi, Çin donanmasının denizde testlerine başlanan gemide kurulmuş elektromanyetik silahının ve Türk savunma şirketi Yeteknoloji tarafından tasarlanan Şahi 209 Blok 2 elektromanyetik topun görüntülerini yayınladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri, daha önce büyük bir gizlilikle geliştirilen elektromanyetik topun deniz testlerine başladı. Yuting sınıfı büyük çıkarma gemisinde kurulmuş elektromanyetik topun test görüntüleri, OedoSoldier adlı Twitter kullanıcısı tarafından yayınlandı.

Defence Blog'un haberine göre çıkarma gemisindeki elektromanyetik top, Yangtze Nehri'nde yapılan testler sırasında görüntülendi. Silahın menzilinin 200 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Topun fırlattığı mermi, 2.6 kilometre/saniye hızla uçuyor. Deniz testlerinin 2023'te tamamlanması planlanan topun 2025'te orduya teslim edilmesi bekleniyor.

Defence Blog'un dikkatini ayrıca, Türk savunma şirketi Yeteknoloji tarafından tasarlanan Şahi 209 Blok 2 adlı yerli süpersonik elektromanyetik topun Youtube'da yayınlanan test görüntüleri çekti.

Derginin aktardığına göre Türk askeri mühendislerin geliştirdiği elektromanyetik top, 35 milimetrelik mermiler kullanıyor. Silahın menzilininse 50 kilometre olduğu belirtiliyor.