'İsrail, S-300’lerin kodlarını ele geçirmek için Yunanistan’la ortak tatbikat yaptı’ iddiaları ‘yalan haber'

Isichos, İsrail'in, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerine nasıl karşı koyabileceğini incelemek için Yunanistan hava güçleriyle birkaç ortak tatbikat yaptığı iddiasını içeren Jerusalem Post gazetesinin haberine ilişkin açıklamalar yaptı.
‘İSRAİLLİLER VE AMERİKALI ASKERİ İSTİHBARAT SERVİSLERİ YUNANİSTAN'IN ELİNDEKİ S-300'LERİN KODLARI ALIP KIRMIŞ OLABİLİR'
Eski savunma bakan yardımcısı, "Bu konu beni kişisel olarak endişelendiriyor. Fakat açık konuşmam gerekirse, Jerusalem Post'un haberinde yazanları ihtimal dışı göremem. İsrailliler ve Amerikalı askeri istihbarat servisleri Yunanistan'ın elindeki S-300'lerin kodları alıp kırmış olabilir" dedi.
‘SURİYE VE İRAN'IN ELİNDEKİ S-300'LERE NASIL KARŞI KOYACAĞINI ANLAMAYA UĞRAŞIYOR'
‘YUNANİSTAN'IN İMZALADIĞI S-300 ANLAŞMASI, BU SİSTEM HAKKINDAKİ BİLGİLERİ BAŞKA TARAFLAR İLE PAYLAŞMASINI YASAKLIYOR'
Diğer taraftan Rusya'nın Yunanistan ile yaptığı S-300 anlaşmanın, bu sistemin nasıl çalıştığına ilişkin bilgileri başka bir tarafla paylaşmayı yasakladığını belirten Isichos, şöyle devam etti: "Yunanistan bu bilgiyi paylaşmışsa anlaşma şartlarını ciddi bir biçimde ihlal etmiş olur. Bu tip bir ihlal Rusya ve Yunanistan arasındaki geleneksel olarak iyi olan ilişkilerini tehlikeye atmakla beraber Yunanistan'ı başka ülkelerle olan ilişkilerinde de güvenilmez bir ortak yapar."
‘İSRAİL'İN SINIRLARI DIŞINDAKİ ETKİ ALANINI GENİŞLETMEKTE OLDUĞUNU BİLİYORUZ'
‘İSRAİL F-35'LERİNİ KORUMAK İÇİN O DÖNEM DE S-300'LERİN KODLARINI ELE GEÇİRMEYE UĞRAŞMIŞTI'
Ayrıca İsrail'in geçen sonbaharda ABD'den teslim aldığı F-35'lerin reklamını, 'S-300'ler için görünmez uçaklar' ifadeleriyle yaptığını da anımsatan Isichos'a göre, 'İsrail o dönem de, teslim aldığı F-35'leri S-300'lerin sistem ve radarlarından korumak için bu hava savunma sisteminin kodlarını ele geçirmeye uğraşmıştı.'
‘BU, HAVADAKİ ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İSTEYEN İSRAİL İÇİN BİR TALİHSİZLİK'
Yunanistan S-300 savunma sistemi bataryalarını Kıbrıs'tan satın aldığında elinde Rusya yapımı savunma sistemleri olan ilk NATO ülkesi olmuştu. Türkiye de anlaşmanın bozulmaması halinde, elinde S-300'lerin yeni modeli olan S-400'lere sahip ilk NATO ülkesi olacak.
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