'İsrail, S-300’lerin kodlarını ele geçirmek için Yunanistan’la ortak tatbikat yaptı’ iddiaları ‘yalan haber'

Yunanistan'ın eski savunma bakan yardımcısı Kostas Isichos, İsrail'in, S-300 hava savunma sistemlerinin kodlarını ele geçirmek için Yunanistan'la ortak tatbikatlar yaptığı yönündeki iddiaların ‘yalan haber’ olduğuna inandığını söyledi. Ancak Isichos, bu iddianın gerçeklik payı olabileceğini de ekledi.

Isichos, İsrail'in, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerine nasıl karşı koyabileceğini incelemek için Yunanistan hava güçleriyle birkaç ortak tatbikat yaptığı iddiasını içeren Jerusalem Post gazetesinin haberine ilişkin açıklamalar yaptı.

Isichos Jerusalem Post'taki haberin Rusya ile Yunanistan arasındaki iyi ilişkileri bozmak için üretilmiş bir yalan haber olabileceğini söyledi. Fakat Yunanistan'ın, müttefiki olan İsrail'le S-300 savunma sistemleri hakkındaki bilgileri paylaşmış olabileceğini de ihtimal dışı görmediğini ekledi.

‘İSRAİLLİLER VE AMERİKALI ASKERİ İSTİHBARAT SERVİSLERİ YUNANİSTAN'IN ELİNDEKİ S-300'LERİN KODLARI ALIP KIRMIŞ OLABİLİR'

Eski savunma bakan yardımcısı, "Bu konu beni kişisel olarak endişelendiriyor. Fakat açık konuşmam gerekirse, Jerusalem Post'un haberinde yazanları ihtimal dışı göremem. İsrailliler ve Amerikalı askeri istihbarat servisleri Yunanistan'ın elindeki S-300'lerin kodları alıp kırmış olabilir" dedi.

‘SURİYE VE İRAN'IN ELİNDEKİ S-300'LERE NASIL KARŞI KOYACAĞINI ANLAMAYA UĞRAŞIYOR'



Isichos, İsrail'in Rusya yapımı hava savunma sistemleri hakkında bilgi edinmeye uğraşmasınınsa 'düşmanları Suriye ve İran'ın elindeki yeni model S-300 sistemlerinin nasıl çalıştığını ve gerekmesi halinde onlara nasıl karşı koyabileceğini öğrenmek istemesinden kaynaklanıyor olabileceğini' belirtti.

‘YUNANİSTAN'IN İMZALADIĞI S-300 ANLAŞMASI, BU SİSTEM HAKKINDAKİ BİLGİLERİ BAŞKA TARAFLAR İLE PAYLAŞMASINI YASAKLIYOR'

Diğer taraftan Rusya'nın Yunanistan ile yaptığı S-300 anlaşmanın, bu sistemin nasıl çalıştığına ilişkin bilgileri başka bir tarafla paylaşmayı yasakladığını belirten Isichos, şöyle devam etti: "Yunanistan bu bilgiyi paylaşmışsa anlaşma şartlarını ciddi bir biçimde ihlal etmiş olur. Bu tip bir ihlal Rusya ve Yunanistan arasındaki geleneksel olarak iyi olan ilişkilerini tehlikeye atmakla beraber Yunanistan'ı başka ülkelerle olan ilişkilerinde de güvenilmez bir ortak yapar."

‘İSRAİL'İN SINIRLARI DIŞINDAKİ ETKİ ALANINI GENİŞLETMEKTE OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Eski Yunan savunma bakan yardımcısı, "Fakat İsrail'in, ülkenin askeri sanayi sektörü ve NATO ile derin ilişkileri olan basınının Rusya ile Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla bu yalan haberi servis etmiş olabileceğini de dışlamıyorum. Ancak diğer senaryo da ihtimal dışı değil" dedi ve ekledi: "İsrail'in sınırları dışındaki etki alanını Yunanistan'a ve başka ülkelere kadar genişletmekte olduğunu biliyoruz."

‘İSRAİL F-35'LERİNİ KORUMAK İÇİN O DÖNEM DE S-300'LERİN KODLARINI ELE GEÇİRMEYE UĞRAŞMIŞTI'

Ayrıca İsrail'in geçen sonbaharda ABD'den teslim aldığı F-35'lerin reklamını, 'S-300'ler için görünmez uçaklar' ifadeleriyle yaptığını da anımsatan Isichos'a göre, 'İsrail o dönem de, teslim aldığı F-35'leri S-300'lerin sistem ve radarlarından korumak için bu hava savunma sisteminin kodlarını ele geçirmeye uğraşmıştı.'

‘BU, HAVADAKİ ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İSTEYEN İSRAİL İÇİN BİR TALİHSİZLİK'

"İsrail hükümeti İran'ı ölümcül bir düşman olarak görüyor. İyi biliyoruz ki İran'ın elinde Rusya yapımı S-300 sistemleri bulunuyor. Bu, havadaki askeri üstünlüğünü korumak isteyen İsrail için bir talihsizlik" ifadelerini kullanan Isichos, "Fakat şunu unutmayalım ki S-300'ler savunma amaçlı silahlar, F-35'ler ise saldırı amaçlı silahlar. Bu her şeyi anlatıyor" diye devam etti.

Yunanistan S-300 savunma sistemi bataryalarını Kıbrıs'tan satın aldığında elinde Rusya yapımı savunma sistemleri olan ilk NATO ülkesi olmuştu. Türkiye de anlaşmanın bozulmaması halinde, elinde S-300'lerin yeni modeli olan S-400'lere sahip ilk NATO ülkesi olacak.