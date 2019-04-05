Trump: Rusya, Çin ve ABD silah harcamalarını azaltma konusunda mutabakat yapmalı

Çin'in baş müzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşmesinin ardından konuşan Trump, "Rusya, Çin ve biz, nükleer silahlar da dahil yüzlerce milyar dolarlık silah üretiyoruz. Bu çok komik bir durum. Bu üç ülkenin bir araya gelerek, silaha yapılan harcamaları durdurabileceğini ve bu harcamalarını uzun vadeli barışa yönelik daha üretken alanlara yönlendireceğini düşünüyorum" dedi.

Trump'ın görüşüne ilişkin düşünceleri sorulan Liu da, bunun çok güzel bir fikir olduğunu belirtti.