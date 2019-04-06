Rusya yeni Pantsir-SM hava savunma sistemlerini test etti

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yuriy Grehov, Eho Moskvı radyosuna verdiği demeçte yeni Pantsir-SM füze-topçu hava savunma sisteminin başarıyla test edildiğini, silahın çok küçük quadcopter tipi (4 pervaneli insansız hava aracı) İHA’lara karşı etkili olduğunu kanıtladığını kaydetti.

Grehov, “Asker havacılık konferansı kapsamında 54 teori ve uygulama eğitim çalışması yapıldı. Herkesi aynı yerde topladık ve 3 gün boyunca eğitim verdik, sonundaysa atış talimi gerçekleştirdik. Özellikle de Pantsir hava-füze savunma sisteminin son versiyonu olan Pantsir-SM, quadcopter tipi süper küçük İHA’lara karşı çok etkili olduğunu kanıtladı” diye konuştu.

Korgeneral Grehov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ayrıca İHA’ları yüzeye indirme kabiliyetine sahip bir sistemi de test ettiklerini ifade etti.

Pantsir-SM hava savunma sistemi, fazlı dizi radara sahip yeni çok işlevli nişangah istasyonu sayesinde 75 kilometreye kadar varan mesafedeki hedefleri tespit edebiliyor ve 40 kilometre mesafedeki bir hedefi imha edebiliyor. Yeni Pantsir-SM bu özelliğiyle Pantsir-S1 sistemlerinden muharebe kabiliyeti açısından 2 kat daha güçlü.