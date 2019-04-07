'Danimarka 2 yıldır NATO'ya asker göndermiyor'

© AP Photo / Massoud Hossaini Avrupa Ordusu'nun çekirdeği: Almanya ile Hollanda askerlerinden oluşan 414. Tank Taburu

Danimarka ordusunun, 2 yıldır 'yoğunluk ve askerlerin yıprandığı' gerekçesiyle NATO'ya asker göndermediği ileri sürüldü.

Ülkede yayın yapan Berlingske gazetesinde yer alan habere göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, NATO'ya göndermesi gereken 700 askeri, son 2 yıldır İttifak'ın hizmetine sunmuyor.

Gazeteye konuşan askeri kaynaklar, ordudaki 6 bin askerin çok sayıda görev üstlendiği için yıprandığını belirterek bu nedenle NATO birliğine asker gönderilmediğini söyledi.

Berlingske mener: Flere penge til NATO er en nødvendighed.



»Hvis vi vil beholde vores vestlige liberale demokrati, må vi indse, at en stærk forsvarsalliance stadig er afgørende.«#dkforsvar #NATO https://t.co/3NIN1ZNEOT pic.twitter.com/vwo2Xr0pHt — Berlingske (@berlingske) April 6, 2019

Gazeteye görüş bildiren uzmanlar, askerlerin fazla yıpranması nedeniyle bazı görevlerin yerine getirilememesinin uzun vadede personel eksikliği krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

