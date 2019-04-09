ABD askerlerine savaş alanında yapay zeka yardım edecek

Askerlerin durumlarını ve davranışlarını tahmin edebilen teknolojilerin daha iyi bir ekip oluşturmaya yardım olabileceğini düşünen ABD ordusu, yapay zekadan bu yönde yararlanmak için harekete geçti.
Robots from ArtificiaI Intelligence could help soldiers in the futurehttps://t.co/dVDcFAJ8Gk pic.twitter.com/pmurkMpLl5— planetstoryline@gmail.com (@planetstoryline) April 9, 2019
Bir tehdit unsurunu değerlendiren askerler aynı zamanda harekat sırasında dağınık bir ekiple iletişim kurma, birden fazla kaynaktan aktarılan bilgiyi analiz etme, çevreyi gözden geçirme gibi çoklu görevleri yerine getiriyor.
Ordu Araştırma Laboratuvarı'nda görevli nörobilimci Jean Vettel bu görevler sırasında beynin farklı bölgeleri arasında çok hızlı geçiş yapıldığını belirterek "Beyin verilerini gerçek zamanlı olarak hangi görevin yerine getirildiğini belirlemek için kullanabilirsek yapay zeka bir askerin görevini tamamlamasına yardımcı olmak için duruma dinamik olarak yanıt verebilir ve uyum sağlayabilir" dedi.
BEYNİN KOORDİNASYON YETENEĞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Daha sonra beynin farklı bölgelerinin ‘beyaz madde' denilen doku parçalarıyla birbirine nasıl bağlandıkları belirlendi. Oluşturulan haritalar araştırmaya katılan her bir kişinin beyninin hesaplama modellerine dönüştürüldü ve tek bir bölge uyarıldığında ne olacağı bilgisayarlar aracılığıyla simüle edildi.
Ordu Araştırma Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı Javier Garcia "Beynin belirli işlevleri yerine getiren bölgeleri nasıl koordine ettiğini anlamak, ekip üyeleri ile çeşitli becerilere sahip özerk sistemlerin nasıl bir araya getirebileceğini de gösterebilir" dedi.
Tek tek askerlerin durumlarını ve davranışlarını tahmin edebilen teknolojilerin orduda "daha iyi bir takım" kurulmasına yardımcı olması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)