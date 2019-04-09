ABD askerlerine savaş alanında yapay zeka yardım edecek

Uzmanlar yapay zekadan yararlanabilmek için özel bir görevi yerine getirmekte olan bir grup askerin beyin aktivitesine baktı.

Askerlerin durumlarını ve davranışlarını tahmin edebilen teknolojilerin daha iyi bir ekip oluşturmaya yardım olabileceğini düşünen ABD ordusu, yapay zekadan bu yönde yararlanmak için harekete geçti.

Robots from ArtificiaI Intelligence could help soldiers in the futurehttps://t.co/dVDcFAJ8Gk pic.twitter.com/pmurkMpLl5 — planetstoryline@gmail.com (@planetstoryline) April 9, 2019

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© REUTERS / Lucy Nicholson Google, Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor

ABD'deki Ordu Araştırma Laboratuvarı ve Buffalo Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada beynin dinamiklerinin ve mimarisinin koordine edilebileceği yollar araştırılıyor.

Bir tehdit unsurunu değerlendiren askerler aynı zamanda harekat sırasında dağınık bir ekiple iletişim kurma, birden fazla kaynaktan aktarılan bilgiyi analiz etme, çevreyi gözden geçirme gibi çoklu görevleri yerine getiriyor.

Ordu Araştırma Laboratuvarı'nda görevli nörobilimci Jean Vettel bu görevler sırasında beynin farklı bölgeleri arasında çok hızlı geçiş yapıldığını belirterek "Beyin verilerini gerçek zamanlı olarak hangi görevin yerine getirildiğini belirlemek için kullanabilirsek yapay zeka bir askerin görevini tamamlamasına yardımcı olmak için duruma dinamik olarak yanıt verebilir ve uyum sağlayabilir" dedi.

BEYNİN KOORDİNASYON YETENEĞİ MERCEK ALTINA ALINDI

Bilim insanları araştırma kapsamında ilk olarak beynin farklı bölgelerini nasıl koordine ettiğini ve belirli bir görevi yerine getirdiğini anlamaya çalıştılar. Bu amaçla, bir grup askerin beyin aktivitelerine yakından bakıldı.

Daha sonra beynin farklı bölgelerinin ‘beyaz madde' denilen doku parçalarıyla birbirine nasıl bağlandıkları belirlendi. Oluşturulan haritalar araştırmaya katılan her bir kişinin beyninin hesaplama modellerine dönüştürüldü ve tek bir bölge uyarıldığında ne olacağı bilgisayarlar aracılığıyla simüle edildi.

Ordu Araştırma Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı Javier Garcia "Beynin belirli işlevleri yerine getiren bölgeleri nasıl koordine ettiğini anlamak, ekip üyeleri ile çeşitli becerilere sahip özerk sistemlerin nasıl bir araya getirebileceğini de gösterebilir" dedi.

Tek tek askerlerin durumlarını ve davranışlarını tahmin edebilen teknolojilerin orduda "daha iyi bir takım" kurulmasına yardımcı olması bekleniyor.