ABD, Mısır’a Su-35 uçaklarını satın alması durumunda yaptırım uygulayabilir

Mısır'a Rus Su-35 uçaklarının sevkiyatı yapılacağı yönündeki haberleri değerlendiren ABD yönetiminden üst düzey bir kaynak, Rusya'dan silah alan ülkelerin sonuçlarını göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti. Kaynak, sevkiyat nedeniyle Mısır'a yaptırım getirilmesi ihtimalini dışlamadı.

Rus Kommersant gazetesi, savunma sanayiinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskova ve Kahire'nin Mısır Hava Kuvvetleri'nin eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde kullanılması planlanan 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşma imzaladıklarını yazmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Washington'dan üst düzey bir kaynak, Rus silahı alacak ülkelerin bunun sonuçlarını göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası'na (CAATSA) atıfta bulunan kaynak "Çin, Hindistan ve NATO üyesi Türkiye ile böyle bir durumla karşı karşıyayız. ABD ile askeri alanda ilişkiler geliştirmek ve bu ilişkileri arttırmak isteyen ülkeleri bu yasaya çok ciddi yaklaşmaya çağırırız" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri için anlaşma imzalamasıyla birlikte ABD ile yaşanan kriz sürüyor. ABD'nin bir süredir pazarlık konusu yaptığı F-35 teslimatı için hazırlıkları yakında durdurabileceği belirtildi.

ABD ve NATO, S-400'ün kendi filolarında yer alan savaş uçaklarını vurma kapasitesine sahip olmasından ve NATO'nun kritik hava yeteneklerine ilişkin bilgilerin Rusya'nın eline geçmesi ihtimalinden dolayı endişeli ve bu alıma karşı çıkıyor.