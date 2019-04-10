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12:00 10 Nisan 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz

    © REUTERS / Murad Sezer
    Savunma
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ülkelerinin bazılarında S-300 savunma sistemi olduğunu belirterek, "Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez" dedi. Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz" diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Avrupa Konseyi
    © AFP 2019 / DAMIEN MEYER
    Avrupa Konseyi: Binlerce oyun yeniden sayılması, sürecin bütünlüğüyle ilgili soru işaretleri ortaya çıkarır
    Avrupa Birliği'ne yerel seçimlerde taraf tutmamaları çağrısında bulunan Çavuşoğlu, herhangi bir partinin seçim sonuçlarına itirazını gayri demokratik bulmanın doğru olmadığını söyledi.

    ABD ziyaretlerinin verimli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 savunma sistemi almalarıyla ilgili açıklama yaptıklarını anlattı. 

    Çavuşoğlu, "Neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra 'böyle olduğunu bilmiyorduk' dediler. ABD'nin satmadığını ve Türkiye'nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Genel Sekreteri'dir" dedi.

    'YSK HANGİ KARARI VERİRSE HERKES UYMAK DURUMUNDADIR'

    Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerle
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan: İstanbul’da tespit edilenler şaibe getiriyor, bu iptale götürür
    - Seçime katılım oranına bakıldığında hiçbir ülkede bu düzeyde katılım yok. Avrupa Konseyi seçimlerin demokratik olduğuna vurgu yaptı. Halkımız tercih ettiği adaylara oyunu özgürce verdi. İtirazların olması doğal. İstanbul'da aradaki farkın çok az olması ve şaibelerin tespit edilmesinden dolayı itirazlar oldu. Herhangi bir partinin seçim sonuçlarına yönelik itirazını gayri demokratik bulmak doğru değil.

    — Yeniden sayımın herkesin huzurunda olması gerekiyor ve böyle de oluyor. Sonuçları beklemek ve nihai karara saygı duymak gerekiyor. YSK hangi kararı verirse ona da herkes uymak durumundadır Partimizin itirazları da yasalar çerçevesindedir. Bu sürecin işlemesine kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor.

    — AB'nin açıklamalarını objektif görmüyoruz. Ufak tefek bazı mahallerde olaylar oldu ama genel anlamda demokratik ve şeffaf bir seçim oldu. Oyların yeniden sayılması demokratik sürecin parçasıdır. AB'nin sorumlu bir şekilde açıklama yapması gerekiyor. Seçim sürecinde taraf tutmaları önceden ters teptiği için taraf tutamadılar. Şimdi de taraf tutmasınlar.

    'S-400'Ü NEDEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU ANLATTIKTAN SONRA 'BİLMİYORDUK' DEDİLER'

    Türk ve Rus delegasyonları Moskova'da bir araya geldi
    © Sputnik /
    Putin: Gündem S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması, Türkiye'ye Rusya yapımı başka askeri ürünler de sevk edebiliriz
    - (ABD) Ziyaretimiz faydalı geçti. S-400'ü neden almak zorunda olduğumuzu açıkladıktan sonra böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. ABD'nin satmadığını ve Türkiye'nin bir yerden karşılamak zorunda olduğunu söyledik. Bunları anlatmamız lazım. İkincisi NATO üyesi bazı ülkelerde S-300'ler var. NATO üyeliğiyle çelişmez. Söz söyleyecek kişi NATO Ganel Sekreteri'dir. Herhangi bir NATO üyesinin istediği savunma sistemini alabileceğini söyledi. Bunu bu noktaya getirmek çok yanlış. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak yanlış.

    — Onların Rusya düşmanlığı var. Onlar düşman diye bizim de düşman olmamız gerekmez. Egemen ülke olarak kararlarımızı veririz. Sürekli yaptırımlardan bahsediyorlar. Müttefikliğe zarar verenler onlardır. Bir terör örgütüyle işbirliği yaparak müttefikliğimize zarar veren onlar.

    'ENDİŞELERİ VARSA TEKLİFİMİZİ KABUL EDERLER'

    S-400
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    ABD medyası: Türkiye'nin S-400'leri satın alması F-35 teknolojilerini açığa çıkarabilir
    - Bu süreçte S-400, F-35'lere yönelik bir tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Rusya'ya bu hava savunma sisteminin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmasını istedik. Rusya'nın elinde olan değil, yeni yapılan bir sistemi istedik. Bir çalışma grubu oluşturalım ve F-35 başta olmak üzere NATO sistemlerine tehdit oluşturup oluşturmayacağını incelesin dedik. ABD'nin endişesi doğruyla bu teklifimizi kabul eder. İsrail'ni elindeki F-35'ler Suriye'de uçuyor. Suriye'de S-400 sistemleri var. Türkiye'nin kontrolünde olacak bir sistem nasıl oluyorda tehdit oluşturuyor. Teknik heyet önerimize henüz bir yanıt gelmedi.

    'POMPEO 'PATRİOT GARANTİSİ' YOK DEDİ'

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
    Pompeo, Çavuşoğlu'nun 'Görüşme çarpıtıldı' açıklamasını kabul etmedi: Her kelimenin arkasındayım
    - S-400'lere acil ihtiyacımız var. Bu kadar parayı kozmetik bir ürün için vermiyoruz ki. Patriot vereceklerinin garantisi yok. Pompeo'nun kendisine de sordum, 'Patriot satma garantisi veriyor musunuz?' diye 'Hayır' dedi. Pence, Türkiye teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil.

    — ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz. Ama bizim acil ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer gül bahçesi değil.

    'ABD'NİN İKİNCİ TEKLİFİ DAHA RASYONEL'

    — İlk alacaklarımız acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Teknoloji transferi ise bir günde olacak bir şey değil. Biz müttefiklerimizden almayı tercih ederiz. İkinci teklifi arkadaşlarımız değerlendiriyor. Bir önceki teklife göre daha rasyonel bir teklif.

    'F-35 OLMAZSA BAŞKA BİR YERDEN ALMAK DURUMUNDAYIM TA Kİ KENDİ UÇAĞIMI ÜRETENE KADAR'

    F-35
    © AFP 2019 /
    Habertürk yazarı Turgut: F-35 meselesini bir de benden dinleyin
    - F-35 ya da Rusya yapımı uçaklar var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar. F-35 ortaklığından Türkiye'yi çıkarıyoruz demek yanlış. En kötü senaryoyu ortaya koyalım. Türkiye hiç olmadı başka yerden almak durumundayız. Varsayımlarla konuşmayalım. Çelişkili açıklamalar geliyor ama dördüncü F-35 de Türkiye'ye teslim edildi.

    SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

    — Pompeo görüşmede Suriye'ye 'harekatın yıkıcı sonuçları olur' demedi. Bir güvenli bölge oluşacak ve içinde biz olmayacağız! Bunun gerçek anlamda güvenli bölge olabilmesi için bizim olmamız lazım. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Burada oluşacak yapının başında Türkiye'nin olması doğaldır. Suriye'nin sırnı bütünlüğü konusu için de önemlidir.

    TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ PLANI

    — (Erdoğan-Trump arasında) Telefon görüşmeleri oluyor. Karşılıklı ziyaret konusunda Sayın Trump gelmek istediğini söyledi. Bolton'a da tarih belirlenmesi gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ABD'ye ziyareti olabilir. Yanlış anlamalarnı giderilmesi ve pozitif gündeme odaklanılması açısından bu tür ziyaretlerin önemini gördük.

    'RUSYA İLE TAM MUTABAKAT İÇİNDEYİZ'

    Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Putin ve Erdoğan’dan 3. Zirve: Türkiye - Rusya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı
    - Ziyarette İdlib muhtırasına mutabık kaldığımızı teyit ettik. Gerginlik ve çatışmaların süreci riske atacağının farkındayız. Rusya da farkında. Radikal savaşçılara karşı birlikte bir şey yapılması konusunda da mutabıkız. Rusya ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Kendilerinden rejimin ihlallerini durdurmalarını da Sayın Cumhurbaşkanımız istedi.

    — YPG/PKK bugüne kadar bütün ülkelerden faydalanmak istedi. Ruslar da terör örgütleriyle Kürtleri ayırt etmeye çalışıyor. Doğru bir yaklaşım. Oradaki azınlıkların hepsine zulmeden terör örgütünden bahsediyoruz. PKK konusunda Rusya'nın hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Sahadaki durum hakkında tam bilgi yok. Bölgedeki istikrarı sağlamak Rusya'nın da işine geliyor. Suriye'de üsleri var. Hem Rusya hem Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda çok hassas. YPG PKK Suriye'yi bölmek istiyor.

    'HERKES İSRAİL HALKININ İRADESİNE SAYGI DUYMALI'

    — Seçim bitti, İsrail halkının iradesine herkes saygı duymalı. İktidara kim gelirse gelsin popülizmden vazgeçilmesi gerekiyor. İki devletli çözüm için İsrail'in adım atması gerekiyor. Barış için tek çözüm iki devletli çözüm var. Onun dışında hiçbir çözüm barış geçirmez.

    İsrail seçimleri
    © REUTERS / Baz Ratner
    İsrail seçimlerinde iki devlet çözümünü savunanlara oy çıkmadı
    - İsrail saldırgan tutumundan vazgeçmeli. Seçim sonuçlarının başta Ortadoğu barış süreci olmak üzere bölgeye huzur getirmesi gerekiyor. ABD'nin bu kadar açık desteğinin faydası olmamış. Barış planının da iki tarafın değil tüm dünya tarafından kabul edilmesi için objektif ve dürüst olmalı. ABD bugüne kadar İsrail'in tarafını tuttu. Şimdi seçimler bitti aklı selim hakim olması gerekiyor. Türkiye üzerine düşen katkıyı sağlar.

    — ABD'nin Golan kararı tamamen yanlıştır. BM güvenlik kararlarıyla da çelişiyor. Geçmişte biz çok çaba sarf ettik. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. ABD'nin hukuku hiçe sayan kararlar yerine BM Güvenlik Konseyi kararları ve hukuk çerçevesinde karar almalı.

    ABD'NİN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMESİ

    Trump CENTCOM toplantısında
    © REUTERS / Carlos Barria
    İran, ABD ordusunu 'terör örgütü' ilan etti
    - Son derece yanlış bir karar. Devrim Muhafızları'nın Suriye'de yaptıklarını biz doğru bulmadık. İran'ın politikalarını da doğru bulmadık. Bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan etmek son derece tehlikelidir.

    — İran da CENTCOM'u terör örgütü ilan etti, o da yanlış. Siz YPG PKK ile işbirliği yapacaksınız sonra da kalkıp başka bir ülkenin resmi ordusunu terör örgütü ilan edeceksiniz.

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    Etiketler:
    S-400, F-35, Patriot, Avrupa Konseyi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), NATO, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Suriye, ABD, Rusya, Türkiye
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