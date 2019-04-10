Suudi Arabistan, Rusya'dan 'Cehennem silahları'nın ilk partisini teslim aldı

Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın en güçlü silahlarından olan ve 'Cehennem silahı' olarak da anılan TOS-1A 'Solntsepek' çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin ilk partisini teslim aldığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rusya Savunma Sanayii Kompleksi'nden bir kaynak, TOS-1A 'Solntsepek' çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin ilk partisinin Riyad'a teslim edildiğini söyledi.

'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve yıkımı için tasarlandı. Sistem, güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda oluşturulan şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda ve tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili.

ANLAŞMA 2017'DE İMZALANMIŞTI

Rusya ve Suudi Arabistan söz konusu sistemlerinin tedarikini öngören anlaşmayı 2017 yılında imzalamıştı.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, Moskova ve Riyad'ın TOS-1A'ların yanı sıra S-400 füze savunma sistemleri, Kornet-EM tanksavar füze kompleksleri, AGS-30 top mermileri ve AK-103 Kalaşnikof otomatik tüfeklerinin tedariki konusunda anlaşma sağladığı ifade edilmişti.