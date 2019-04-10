'Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ithal eden ilk ülke olabilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tedarik etmemesi halinde Türkiye'nin bunun alternatifini bulacağına dair açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Washington'un tehditlere devam etmesi halinde Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Su-57'leri ithal eden ilk ülke olabileceğini belirtti.

© REUTERS / Murad Sezer Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz

Sputnik'e demeç veren Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi üyesi, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Washington'un askeri ve teknik şantajının kabul edilemez olduğunu, bunun devam etmesi halinde Türkiye'nin Su-57 uçaklarını ithal eden ilk ülke olabileceğini ifade etti.

'SU-57'LER F-35'LERDEN ÇOK DAHA İYİ'

Türkiye'nin güçlü ve kendine yeten bir ülke olduğunu ve ABD'nin Ankara'yla tebaası gibi konuşmasının doğru olmadığını kaydeden Rus uzman, "Eğer ABD, F-35'leri tedarik etmezse, Su-57'ler Ankara'ya alternatif olarak önerilebilir. Su-57, taktik ve teknik özellikleriyle muharebe kabiliyeti açısından ABD'li muadilini belirgin şekilde geride bırakıyor" dedi.

'RUSYA, TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ DE GÖZDEN GEÇİRMEYE HAZIR'

Su-57'nin gelecekte Türkiye için en uygun seçenek olacağı düşünen Korotçenko, "Zira Rus tarafı, uçak satmanın yanı sıra 5. nesil savaş uçağındaki teknolojilerin bir kısmının transfer edilmesi ve Su-57'nin ihracat versiyonunun Türkiye'deki havacılık tesislerinde üretilmesi olasılığını gözden geçirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

'S-400 SEVKİYATININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK'

Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının genişletilmesini de yorumlayan Korotçenko, şu anda bunun için hiçbir engel bulunmadığının altını çizdi.

'TÜRKİYE FARKLI RUS SAVUNMA KOMPLEKSLERİ ALMAYI DA DÜŞÜNEBİLİR'

Türk ordusunun farklı Rus hava savunma komplekslerine de ilgi gösterebileceğini söyleyen Rus uzman, "Sürekli artan güvenlik tehdidi göz önüne alındığında, Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi kurmayı düşünmesi gerekir. Türkiye bunun için Tor-M2 füze kompleksleri almaya düşünebilir. Bu kompleksler, hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hem de Erdoğan'ın daimi konaklama adresini koruyabilir" diye ekledi.