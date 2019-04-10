'Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi ithal eden ilk ülke olabilir'

'SU-57'LER F-35'LERDEN ÇOK DAHA İYİ'
Türkiye'nin güçlü ve kendine yeten bir ülke olduğunu ve ABD'nin Ankara'yla tebaası gibi konuşmasının doğru olmadığını kaydeden Rus uzman, "Eğer ABD, F-35'leri tedarik etmezse, Su-57'ler Ankara'ya alternatif olarak önerilebilir. Su-57, taktik ve teknik özellikleriyle muharebe kabiliyeti açısından ABD'li muadilini belirgin şekilde geride bırakıyor" dedi.
'RUSYA, TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ DE GÖZDEN GEÇİRMEYE HAZIR'
'S-400 SEVKİYATININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK'
Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının genişletilmesini de yorumlayan Korotçenko, şu anda bunun için hiçbir engel bulunmadığının altını çizdi.
'TÜRKİYE FARKLI RUS SAVUNMA KOMPLEKSLERİ ALMAYI DA DÜŞÜNEBİLİR'
Türk ordusunun farklı Rus hava savunma komplekslerine de ilgi gösterebileceğini söyleyen Rus uzman, "Sürekli artan güvenlik tehdidi göz önüne alındığında, Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi kurmayı düşünmesi gerekir. Türkiye bunun için Tor-M2 füze kompleksleri almaya düşünebilir. Bu kompleksler, hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hem de Erdoğan'ın daimi konaklama adresini koruyabilir" diye ekledi.
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