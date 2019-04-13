Alman basını: S-400'ler Rusya'da 'en çok satan', NATO için ise 'kabus'

'DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ'
Alman Der Stern dergisi yazarı Kramper, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin yazısında, söz konusu sistemi dünyanın en iyilerinden biri olarak niteledi. Bundan dolayı S-400'lerin Rusya'da 'en çok satan' olduğunu kaydeden Kramper, NATO için ise 'kabus' haline geldiğini ifade etti.
Kramper, "ABD, tüm dünyada uzun süre boyunca gökyüzünün hâkimiydi ancak S-400'lerin özellikleri, hem hedef tespiti hem de menzili açısından etkileyici bir silah. S-400, hayalet uçaklar için de tehlikeli olacak" dedi.
'TEK S-400 BİLE SURİYE SEMALARINDAKİ DURUMU DEĞİŞTİRDİ'
'TÜRKİYE İÇİN S-400, PATROT'TAN DAHA AVANTAJLIYDI'
Kramper'e göre S-400 alımı, olası Patriot alımına kıyasla Türkiye için daha avantajlıydı, zira Rus sistemi, Amerikan muadilinden daha gelişmiş olmasının yanı sıra yaklaşık iki kat daha ucuza mal oldu.
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