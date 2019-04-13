Alman basını: S-400'ler Rusya'da 'en çok satan', NATO için ise 'kabus'

S-400 sistemlerinin dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden biri olduğunu belirten Alman gazeteci Gernot Kramper, bu nedenle sistemin Rusya'da 'en çok satan', NATO için ise 'kabus' olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin teslim almak için geri sayıma geçtiği ve ABD'nin tehdit olarak gördüğü Rus S-400 füze savunma sistemleri Alman basınında da yoğun şekilde ele alınıyor.

'DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ'

Alman Der Stern dergisi yazarı Kramper, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin yazısında, söz konusu sistemi dünyanın en iyilerinden biri olarak niteledi. Bundan dolayı S-400'lerin Rusya'da 'en çok satan' olduğunu kaydeden Kramper, NATO için ise 'kabus' haline geldiğini ifade etti.

Kramper, "ABD, tüm dünyada uzun süre boyunca gökyüzünün hâkimiydi ancak S-400'lerin özellikleri, hem hedef tespiti hem de menzili açısından etkileyici bir silah. S-400, hayalet uçaklar için de tehlikeli olacak" dedi.

'TEK S-400 BİLE SURİYE SEMALARINDAKİ DURUMU DEĞİŞTİRDİ'

Sistemin tüm özelliklerinin Batılı ülkeler tarafından bilinmediğini, hayalet uçaklarla mücadele özelliğinin Türkiye ve diğer ülkelerin alımları sonrası açığa çıktığını yazan Kramper, Suriye'deki tek bir S-400 bataryasının bile Batılı ülkelerin uçaklarının hava sahasını kontrol etmesini engellediğinin ya da her uçuşun öngörülemez hale geldiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE İÇİN S-400, PATROT'TAN DAHA AVANTAJLIYDI'

Kramper'e göre S-400 alımı, olası Patriot alımına kıyasla Türkiye için daha avantajlıydı, zira Rus sistemi, Amerikan muadilinden daha gelişmiş olmasının yanı sıra yaklaşık iki kat daha ucuza mal oldu.