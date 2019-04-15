Rus Savunma Bakanlığı: Karadeniz'deki ABD savaş gemisi USS Ross Rus gemilerinin kontrolü altında

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'e gönderdiği USS Ross savaş gemisinin Rus gemileri tarafından gözlendiğini ve kontrol altında tutulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karadeniz havzasına giriş yapan USS Ross, Karadeniz Filosu'na bağlı gemiler tarafından gözleniyor.

Açıklamada, "USS Ross Karadeniz havzasına girdikten sonra filoya ait kıyı radyo-teknik araçları Amerikan gemisini kontrol altına aldı. 'Vasiliy Bıkov' devriye gemisi ile 'İvan Hurs' keşif gemisi de, USS Ross'un faaliyetlerini gözetliyor" ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda NATO'nun Rusya sınırlarındaki varlığının benzeri görülmemiş derecede arttığı gözleniyor. NATO, bunu 'Rus saldırganlığının dizginlenmesi' olarak gerekçelendiriyor. Kremlin ise, Rusya'nın diğer ülkeler için tehdit oluşturmadığını ve çıkarları için tehlike oluşturan eylemleri yanıtsız bırakmayacağını vurguluyor.