‘Rus savaş uçaklarının katili’ sahipsiz kaldı

Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre , İsveç Hava Kuvvetleri, SAAB şirketinin geliştirdiği 14 adet Gripen E (JAS 39E) uçağını almadı.

Üreticinin, savaş uçağının sadece gövdesini yaptığı bildirildi. Devletin başlarda 'içi boş' uçaklar sipariş ettiği, elektronik ve silahlarla sonra donatılması planlandığı ifade edildi. Ancak projede frene basıldığı kaydedildi.

Programın, para yetersizliği yüzünden durdurulduğu iddia edildiği haberde, uçakların boş beklemesinin de maliyetini daha pahalı yaptığı kaydedildi. Modernizasyonun maliyeti, yüz milyonlarca İsveç kronu olarak değerlendirildi.

Daha önce İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Mats Helgesson, Saab Gripen E savaş uçağının Rus ‘Su’ serisi uçaklarını hava savaşında yenebileceğini iddia etmişti.