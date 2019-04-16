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23:40 16 Nisan 2019
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    Füzeler yelpazesi: Rusya’nın yeni hava savunma sistemi NATO uçakları için caydırıcı olabilecek mi?

    © Wikipedia /
    Savunma
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    Rusya’nın geliştirdiği ve bu yıl seri üretimine başlanacak olan yeni S-350 Vityaz uçaksavar füze sisteminin, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması bekleniyor.

    Üzerinde orta ve kısa menzilli karadan havaya füzelerin bulunduğu S-350 Vityaz sistemleri, karşı tarafın onlarca uçağını aynı anda takip edebiliyor ve neredeyse yüzde 100’lük isabet oranı bulunuyor. Sputnik, Vityaz sistemlerinin sahip olduğu olanakları ve kullanılacağı hedefleri değerlendirdi.

    S-300 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    S-350’LER HİZMET SÜRELERİ DOLMAKTA OLAN S-300’LERİN YERİNE GEÇECEK

    Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni S-350 Vityaz füzesavar sistemlerinin devlet testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Sistemin seri üretime girdiği kaydedilen açıklamada, ilk sistemlerin bu yıl orduya teslim edilmeye başlanacağı ifade edildi. Vityaz’ların halen etkili, fakat eskimeye başlayan S-300PS sistemlerinin yerine geçmesi bekleniyor.

    Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, S-300P ve S-300SP sistemlerinin Rus Silahlı Kuvvetleri’nde çok yaygın olarak kullanıldığını söyledi. Murahovskiy, “S-300P ve S-300SP sistemlerini kullanan yaklaşık olarak 50 birlik vardı. Bu sistemlerin hizmet süreleri dolmak üzere. Onların yerine takviye mühimmatlı orta menzilli hava ve füze savunma sistemi olan S-350 Vityaz gelecek” diye konuştu.

    Aviation International
    Rusya'nın yeni S-350 Vityaz füze savunma sisteminin testleri tamamlandı
    100’E KADAR HEDEFİ İZLİYOR, 16 AERODİNAMİK YA DA 12 BALİSTİK HEDEFE ATEŞ EDİYOR

    Almaz-Antey Şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S-350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor. Vityaz’larda, biri 120 kilometreye kadarki hedefleri vurabilen 9M100 füzesi, diğeri ise 15 kilometrelik menzilde alçaktan uçan hedefleri imha edebilen 9M96 füzesi olmak üzere 2 tip füze kullanılabiliyor.

    Bir Vityaz bataryasının mühimmatı 144 füzeden oluşuyor. Bu miktar, S-300PS sistemlerindeki mühimmattan 2 kat fazla. Çok işlevli radar ise aynı anda 100’e kadar hedefi takip edebiliyor. Bir Vityaz bataryası, (uçak, seyir füzesi, İHA gibi) 16 aerodinamik hedefe ya da (taktik füze başlıkları gibi) 12 balistik hedefe ateş edebiliyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
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    HIZLI TEPKİ VERİYOR VE YÜKSEK ATIŞ PERFORMANSINA SAHİP

    Sputnik’e konuşan Rus askeri uzman Mihail Hodarenok, “S-350, çok yüksek oranda gürültü bağışıklığı ve yüksek atış performansına sahip bir sistem. Düşük irtifalarda onlarca uçakla yoğun saldırıda bulunan düşmana karşı koymayı amaçlıyor. Vityaz, Buk sistemlerinin bir muadili olarak değerlendirilemez, bu sistem daha çok Buk’ları tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir ve ayrı bir kategori oluşturur. Bu sistem ordudaki hava savunma sistemi için değil, Hava-Uzay Kuvvetleri için geliştirildi ve öncelikle kilit öneme sahip tesislerinin savunmasını sağlayacak. Radar ne kadar güçlü olursa olsun, düşük irtifadaki hedefler en fazla 25-30 kilometrelik mesafelerden tespit edilebiliyor, böyle bir durumdaysa hızlı tepki ve yüksek atış performansı önem kazanıyor. S-350 de zaten bu özelliği ile öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Patriot, ABD, NATO, Rusya, uçaksavar, hava savunma, S-350
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