Rusya'dan S-400 yorumu: Bir kerelik bir anlaşma değil, Türkiye’ye salam sevkiyatından bahsetmiyoruz

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin (MGİMO) Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi’nin direktörü Dr. Podberezkin, Türkiye’nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400 satın alma kararının, ABD’de yarattığı itirazlara ilişkin Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.

‘ABD, ERDOĞAN’IN HASSAS NOKTASINA BASTI, S-400 SEVKİYATINDA ÖZNELLİK FAKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ ROLÜ OLACAK’

“Ankara S-400 bataryaları için çoktan sipariş verdi, hava savunma sistemleri yapım aşamasında, hem de zamanından önce yapılıyorlar” diyen Podberezkin, şöyle devam etti: “Türkiye’ye S-400 sevkiyatının çok güçlü kişisel bir tarafının da olduğunu anlamamız gerekiyor. Zira ABD, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın hassas noktasına (Türkiye’nin savunma politikasındaki bağımsızlığından bahsediliyor) bastı, bu nedenle S-400 sevkiyatında öznellik faktörünün de önemli bir rolü olacak.”

‘ANLAŞMANIN KATMANLARI VAR, S-400 İÇİN PERSONEL EĞİTMEK GEREKECEK’

© Sputnik / Russian Defence Ministry WSJ: ABD’yle Türkiye S-400 açmazından çıkamadı

S-400 bataryalarının yapımının tamamlanıp Türkiye’ye zamanında sevk edileceğine ve sürecin devamına geçileceğine inandığını belirten Podberezkin, “Bu bir kerede bitecek bir anlaşma değil, çünkü burada salam sevkiyatından bahsetmiyoruz: S-400 sistemi için personel de eğitmek gerekecek. Sistemin kullanılabilmesi açısından, bunun büyük önemi var” vurgusunu yaptı.

’S-400’LERİN TÜRKİYE’DE HİZMETE SOKULMASI, HİKÂYENİN SADECE BAŞLANGICI OLABİLİR, SIRADA PANTSİR VE BUK SİSTEMLERİ VAR’

Ayrıca Dr. Podberezkin, “Daha sonra da bu sistemle (S-400) ilişkili olarak kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi gerekecek. Pantsir, Top ve Buk gibi sistemlerden bahsediyorum. Bunlar harika sistemler, ayrıca Amerikalıların elinde etkililik bakımından benzerleri de yok. Top ve Buk, asrın silahları” dedi ve ekledi: “Bu nedenle S-400 sisteminin satın alınması, konuşlandırılması ve hizmete sokulması bile, hikâyenin sonu olamaz, olsa olsa başlangıcı olabilir.”