Rusya, Baltık Denizi’nde NATO gemilerini izliyor: Birisi Türkiye’ye ait Gökova

Rusya donanmasına ait gemiler, bugün Baltık Denizi’ne giren NATO gemilerinin eylemlerini gözlemliyor. NATO grubu arasında ABD, Polonya, Türkiye ve İspanya’dan gemiler var.

© Sputnik / Igor Russak Rus gemileri NATO tatbikatının yapıldığı bölgede nöbete başladı

Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan’da ABD’nin Gravely destroyeriyle Polonya’nın C. Pulaski, Türkiye’nin Gökova ve İspanya’nın Juan de Borbon firkateynlerinden oluşan bir NATO grubu Baltık Denizi’ne giriş yaptı.

Olağandışı bir durumun gerçekleşmesi ihtimaline karşı hızlıca yanıt verilebilmesi için, Baltık Filosu güçleri grubun eylemlerini gözlemlemesi için harekete geçirildi.

Belirlenen bölgelerde deniz taarruz güçleri, Bastion ve Bal kıyı füze sistemlerinin yanı sıra uçaklar tertiplendi.