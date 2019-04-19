Fransa, Rusya sınırına tank ve asker gönderecek

NATO, Baltık ülkeleri ve Polonya’da varlığını arttırırken bir adım da Fransa’dan geldi. Paris, Estonya’da Rusya sınırından yalnızca 140 kilometre uzaklıkta bir kasabaya tank ve asker gönderecek.

Fransa’nın Tallin Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, gelecek hafta Fransa Ordusu ve Fransız Yabancı Lejyonu’ndan 300 asker Estonya’nın, Rusya sınırından yalnızca 140 kilometre uzaklıktaki Tapa kasabasına gönderilecek.

Askerler NATO’nun bölgedeki varlığını arttırmaya yönelik FRA-EFP LYNX görevi çerçevesinde ağustos sonuna kadar Estonya’da kalacak.

20 PİYADE SAVAŞ ARACI GÖNDERİLECEK

Askerlerin yanı sıra ayrıca beş Leclerc tankı, 13’ü VBCI çok amaçlı zırhlı aracı olmak üzere 20 piyade savaş aracı da trenle bölgeye konuşlandırılacak.

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Rusya: NATO, Karadeniz’i askerileştirmekle meşgul

Fransa güçleri 2017 yılında da 10 ay Estonya’da kalmıştı. Fransa Hava Kuvvetleri, 2018’de de NATO’nun Baltık hava güvenliği misyonu çerçevesinde Estonya hava sahasında devriye yapmıştı.

Fransa, NATO’nun Baltık ülkelerindeki varlığını arttırma görevi çerçevesinde Estonya’ya güçlerini gönderiyor. Fransız güçleri Tapa’daki Belçika güçlerinin yerine geçecek. İngiltere’nin de bölgede 20 Challenger-2 tankı ve 30 piyade savaş aracı bulunuyor. İngiltere ayrıca Estonya’daki Amari Hava Üssü’ne beş Apache saldırı helikopteri de göndermişti.

Estonya’daki birlikler her yıl yapılan Spring Storm (Bahar Fırtınası) tatbikatına katılacak. 29 Nisan’da başlaması planlanan tatbikatta 10 bin asker yer alacak.