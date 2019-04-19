Fransa, Rusya sınırına tank ve asker gönderecek

Askerler NATO’nun bölgedeki varlığını arttırmaya yönelik FRA-EFP LYNX görevi çerçevesinde ağustos sonuna kadar Estonya’da kalacak.
20 PİYADE SAVAŞ ARACI GÖNDERİLECEK
Askerlerin yanı sıra ayrıca beş Leclerc tankı, 13’ü VBCI çok amaçlı zırhlı aracı olmak üzere 20 piyade savaş aracı da trenle bölgeye konuşlandırılacak.
Fransa, NATO’nun Baltık ülkelerindeki varlığını arttırma görevi çerçevesinde Estonya’ya güçlerini gönderiyor. Fransız güçleri Tapa’daki Belçika güçlerinin yerine geçecek. İngiltere’nin de bölgede 20 Challenger-2 tankı ve 30 piyade savaş aracı bulunuyor. İngiltere ayrıca Estonya’daki Amari Hava Üssü’ne beş Apache saldırı helikopteri de göndermişti.
Estonya’daki birlikler her yıl yapılan Spring Storm (Bahar Fırtınası) tatbikatına katılacak. 29 Nisan’da başlaması planlanan tatbikatta 10 bin asker yer alacak.
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