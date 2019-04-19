Çavuşoğlu'ndan S-400 ve F-35 açıklaması: ABD'ye ortak komisyon kurma teklifi sunduk

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu (solda) ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz katıldı.

Mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, F-35 savaş uçakları ile S-400 savunma sistemi üzerinde yürütülen tartışmayla ilgili soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Bizim tarafımızda her şey net. Rusya'dan almak durumunda kaldığımız S-400 savunma sisteminden kaynaklanıyor tüm bu sorunlar. S-400 ile ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. F-35'lerin sistemine girerek F-35'in sistemini alabileceği söyleniyor. Biz bu iddiaları gerçekçi bulmuyoruz" dedi.

"ABD'li muhataplarımıza bir teklifte bulunduk ancak henüz bir yanıt gelmedi" diyen Çavuşuoğlu, "Bu konuda son sözü uzmanların söylemesini talep ettik. Suriye'de S-400 savunma sistemleri var. Ama Suriye'nin üzerinde birçok ABD ve İsrail F-35 savaş uçakları uçuyor. Endişeleri gidermek için bir ortak çalışma grubu kuralım dedik ancak ABD'den henüz bir cevap gelmedi" diye konuştu.

Türkiye'nin S-400 savunma sistemi konusunda NATO'nun endişelerini dikkate almadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Çavuşoğlu, "NATO'nun (S-400 konusunda) endişelerini dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek doğru değil. Her zaman hassasız" ifadesini kullandı.