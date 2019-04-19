Kayıt
23:52 19 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsmail Demir

    Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ihracatımız yüzde 20 arttı

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 52

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı" dedi.

    Savunma Sanayi İcra Komitesi
    © AA / Arşiv
    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı: Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde ihracatın 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Savunma ve havacılık cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi" dedi.

    Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) 30. Olağan Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ilk kümelenmesi SaSaD'a yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

    Savunma sanayini geliştirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Demir, Türkiye'nin kendi özgün ürünlerini geliştirmesinin, üretmesinin ve başka ülkelere çözümler sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını anlattı.

    Demir, savunma sanayinin diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza attığını ve milletin gurur duyduğu seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Savunma sanayisi alanında bağımlılık size ileride bir çelme olarak dönebilir. Milli ve yerli sanayi derken kendi öz gücümüze güvenmenin ana taşlarını oluşturmayı hedefledik." diye konuştu.

    SAVUNMADA 67 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

    Sektöre ilişkin 2018 verilerini paylaşan Demir, savunma ve havacılık cirosunun 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    TF-X savaş uçağı
    © AA /
    Rolls-Royce, Türkiye ile yürüttüğü yerli savaş uçağı çalışmalarını daralttı
    "Savunma sanayisinde ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl, savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcamışız. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde en önemli faaliyet olan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kaynağın yine cirosuna göre en yüksek oran olan sektör durumundayız. Sektörümüzde 67 bin 239 kişilik istihdam rakamına ulaşmış bulunmaktayız."

    Savunma sanayisinin küresel bir oyuncu olması gerektiğine işaret eden Demir, bu kapsamda sanayinin sürdürülebilirliği, büyümesi, kritik ve katma değerli ürünler öncelikli olmak üzere yerlileşme süreçlerine devam edilmesi konularının ön plana çıktığını aktardı.

    'SEKTÖRÜ GENİŞLETME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ'

    Demir, yerli ve milli savunma sanayisinin ülke savunmasının güçlü kılınması için taşıdığı öneme dikkati çekti.

    Demir, bu kapsamda Başkanlık olarak sektöre yeni oyuncular kazandıracak Endüstriyel yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ve yakın zamanda hayata geçecek Yetenek Envanteri (YETEN) portalıyla sektörü genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

    Yıl içerisinde bazı faaliyetleriyle farkındalık yaratarak ödül almaya hak kazanan firmaları tebrik eden Demir, sektördeki tüm firmaların ödül almayı hak ettiğini vurguladı.

    İlgili konular:

    Gruşko: ABD, müttefiklerine Rus silahları yerine kendi silahlarını dayatsa da Türkiye, S-400 anlaşmasında kararlı
    ABD Konsolosu Baez: Türk hükümeti S-400'le devam ederse, bunların nasıl sonuçları olacağını da bilmeli
    Etiketler:
    İsmail Demir, İhracat, Savunma, Savunma Sanayii Başkanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'in Gobi çölündeki Mars üssü
    Çin’in Gobi çölündeki Mars üssünden kareler
    Karikatür
    Rus vekil: Kuzey Kore’nin silah denemesi kendini hatırlatma amaçlı
    İnfografik
    Paris'teki Notre Dame yangını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet