Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayisinde ihracatımız yüzde 20 arttı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı" dedi.

© AA / Arşiv Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı: Yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde ihracatın 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Savunma ve havacılık cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi" dedi.

Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) 30. Olağan Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ilk kümelenmesi SaSaD'a yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Savunma sanayini geliştirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Demir, Türkiye'nin kendi özgün ürünlerini geliştirmesinin, üretmesinin ve başka ülkelere çözümler sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını anlattı.

Demir, savunma sanayinin diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza attığını ve milletin gurur duyduğu seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Savunma sanayisi alanında bağımlılık size ileride bir çelme olarak dönebilir. Milli ve yerli sanayi derken kendi öz gücümüze güvenmenin ana taşlarını oluşturmayı hedefledik." diye konuştu.



SAVUNMADA 67 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM



Sektöre ilişkin 2018 verilerini paylaşan Demir, savunma ve havacılık cirosunun 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl, savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcamışız. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde en önemli faaliyet olan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kaynağın yine cirosuna göre en yüksek oran olan sektör durumundayız. Sektörümüzde 67 bin 239 kişilik istihdam rakamına ulaşmış bulunmaktayız."

Savunma sanayisinin küresel bir oyuncu olması gerektiğine işaret eden Demir, bu kapsamda sanayinin sürdürülebilirliği, büyümesi, kritik ve katma değerli ürünler öncelikli olmak üzere yerlileşme süreçlerine devam edilmesi konularının ön plana çıktığını aktardı.

'SEKTÖRÜ GENİŞLETME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ'



Demir, yerli ve milli savunma sanayisinin ülke savunmasının güçlü kılınması için taşıdığı öneme dikkati çekti.

Demir, bu kapsamda Başkanlık olarak sektöre yeni oyuncular kazandıracak Endüstriyel yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ve yakın zamanda hayata geçecek Yetenek Envanteri (YETEN) portalıyla sektörü genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Yıl içerisinde bazı faaliyetleriyle farkındalık yaratarak ödül almaya hak kazanan firmaları tebrik eden Demir, sektördeki tüm firmaların ödül almayı hak ettiğini vurguladı.