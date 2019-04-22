Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat: Mustafa Kemal Atatürk 2019

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 1-3 Mayıs'ta Azerbaycan'da 'Mustafa Kemal Atatürk 2019' ismi verilen ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 1-3 Mayıs'ta Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri Azerbaycan'a geldi.

'Mustafa Kemal Atatürk 2019' ismi verilen tatbikata katılacak birlik törenle karşılandı.

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri yer alacak ve atışlar gerçekleştirilecek.