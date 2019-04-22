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15:04 22 Nisan 2019
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    İran ile Pakistan sınırda ortak askeri güç kuracak

    © REUTERS / HANDOUT
    Savunma
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    Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'terörizmle mücadele için Pakistan ile sınırda ortak askeri güç kuracaklarını' söyledi. 

    İran'da askeri geçit töreni
    © Fotoğraf: IRNA
    İran ordusundan askeri geçit töreniyle gövde gösterisi
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    Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı. İki lideri, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

    Ruhani, Tahran ile İslamabad'ın ortak askeri güç kuracağını belirtti ve "İran-Pakistan sınırında güvenliğin sağlanması ve terörizmle daha etkin mücadele edilmesi için iki ülke sınır muhafızları ve istihbarat birimlerinin yer alacağı 'Acil Müdahale Gücü' olarak görev yapacak bir askeri birim kurulması konusunda anlaştık" dedi.

    Beluçistan bölgesinde yaşanan olayları hatırlatan Ruhani, "Geçen aylarda İran-Pakistan sınırında teröristlerin acımasız saldırılarına şahit olduk. Pakistan, insanlık dışı eylemlerde bulunan grupları terörist ilan etti ve onlarla terörizm çerçevesinde mücadele edecek” diye konuştu.

    ‘ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEZ’

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'Pompeo, İran'a askeri müdahaleye kalkışmayacaklarını söyledi'
    Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkiler dair yeni adımlar attıklarını da kaydetti. Ruhani, "Üçüncü bir ülkenin, İran ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğe dayanan ilişkileri etkileme gücü yok" ifadelerini kullandı. 

    Ticari ve ekonomik ilişkiler için ortak bir komisyon kurulacağını söyleyen Ruhani, "İran, Pakistan'ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce kararlaştırılan boru hattını döşemeye hazır. İran, hâlihazırda Pakistan'a elektrik ihraç ediyor. Pakistan Başbakanı bugünkü toplantıda bunu 10 katına çıkaracaklarını söyledi” dedi.

    ‘TÜRKİYE TREN HATTI PAKİSTAN’A KADAR UZATILSIN’

    Ruhani, tren yolu Pakistan'ın Gwadar ve İran'ın Çabahar limanları arasındaki irtibatın geliştirilebileceğini de dile getirdi.

    Ruhani, şöyle devam etti: "Türkiye, İran ve Pakistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatını kurdu ve bu üç ülkenin ilişkileri geçmişte de iyiydi. Bugün de bu üç ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Türkiye tren hattının Pakistan'a kadar uzatılmasını ve bu şekilde Avrupa'nın Asya ve Çin'e bağlanmasını arzu ediyoruz." 

    HAN: TERÖR PAKİSTAN’A ZARAR VERİYOR

    Hindistan - Pakistan
    © AFP 2019 / NARINDER NANU
    Pakistan: Hindistan saldırı hazırlığında
    Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han ise ‘terörün ülkesine çok zarar verdiğini’ söyledi.

    Han, "Son 12-13 yılda teröre 70 bin kurban verdik. Pakistan'daki tüm siyasi taraflar olarak milis grupların topraklarımızdan başka ülkelere terör saldırıları düzenlemesine izin verilmemesi gerektiği konusunda ortak fikir birliğine vardık" diye konuştu. 

    İran ile Pakistan'ın Afganistan'daki barış ve istikrarın temini için etkili bir rol oynayabileceğine dikkati çeken Han, şu ifadeleri kullandı: "Pakistan 4 milyon, İran ise 3 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.  Afganistan'da barışın sağlanması bu ülke başta olmak üzere İran, Pakistan ve tüm bölgenin çıkarına hizmet edecektir. O yüzden bu konuda İran ile işbirliği yapmaya hazırız."

    ‘KEŞMİR SORUNUNUN ASKERİ BİR ÇÖZÜMÜ YOK’

    Han, Pakistan ile Hindistan arasında kriz yaratan Keşmir sorununa da değindi. 

    Başbakan, "Hindistan, Keşmir'de halka baskı uyguluyor ve 30 senede 700 insanı öldürdü. Birleşmiş Milletler, bölge halkına kendi kaderini tayin etme hakkı verdi. Keşmir sorununun askeri bir çözümü yoktur. Eğer sorun çözülürse bölgede ticaret de canlanacak ve bu İran için de çok uygun bir zemin oluşturacak. Çünkü bu şekilde İran; Pakistan üzerinden Hindistan'a bağlanabilir” dedi.

    Etiketler:
    Türkiye, Askeri güç, terörizmle mücadele, Terör, Keşmir, Hasan Ruhani, İmran Han, Pakistan, İran
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