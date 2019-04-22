'Rusya, NATO'nun saldırganlığına 'deniz canavarı' ile karşı koyacak'

İngiliz basınında 'deniz canavarı' olarak adlandırılan Belgorod (Project 09852) adlı dünyanın en büyük nükleer gemisini analiz eden Rusya Halk Diplomasisi Vakfı uzmanı Sergey Prostakov, Rusya'nın NATO'nun saldırganlığına 'deniz canavarı' ile karşı koyacağını vurguladı.

Rus basınına konuşan Prostakov, Rusya'nın Savunma Bakanı Sergey Şoygu sayesinde çok güçlü bir silaha daha sahip olduğunu belirtti.

Rus uzman, Belgorod nükleer denizaltısının suya inmesiyle kararlı şekilde Rusya karşıtı politika izleyen NATO'nun önünde yeni ve zorlu görevler doğacağını ifade etti.

Belgorod denizaltısının her türlü saldırganlığa karşı koyacak potansiyele sahip olduğunu anlatan Prostakov, "Belgorod'un orduda hizmete başlaması, buna karşıkoyacak silahların geliştirilmesini beraberinde getirecek. Şu anda NATO birliklerinin denizaltısavar silahları mevcut ancak Belgorod, İttifak'ın göz önüne alması gereken yeni meydan okumalar ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Araştırma görevleri için geliştirilen Project 09852 denizaltısı, denizin derinliklerindeki araçlar ve batiskafların yanı sıra özel bilimsel teçhizatları taşıyacak. Denizaltı ayrıca sualtı iletişimi ve mineral arama işlemleri için Rusya'nın Artik sahasındaki incelemelerde kullanılacak.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, 'deniz canavarı' olarak tanımlanan Belgorod'un hem Avrupa hem de ABD'nin doğu kıyısındaki üsleri ve uçak gemilerini imha etme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.