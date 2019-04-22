'Rusya, NATO'nun saldırganlığına 'deniz canavarı' ile karşı koyacak'

Rus uzman, Belgorod nükleer denizaltısının suya inmesiyle kararlı şekilde Rusya karşıtı politika izleyen NATO'nun önünde yeni ve zorlu görevler doğacağını ifade etti.
Belgorod denizaltısının her türlü saldırganlığa karşı koyacak potansiyele sahip olduğunu anlatan Prostakov, "Belgorod'un orduda hizmete başlaması, buna karşıkoyacak silahların geliştirilmesini beraberinde getirecek. Şu anda NATO birliklerinin denizaltısavar silahları mevcut ancak Belgorod, İttifak'ın göz önüne alması gereken yeni meydan okumalar ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, 'deniz canavarı' olarak tanımlanan Belgorod'un hem Avrupa hem de ABD'nin doğu kıyısındaki üsleri ve uçak gemilerini imha etme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.
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