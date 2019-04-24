Kayıt
13:28 24 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TSK: Türk savaş pilotu F-35 ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Rusya: Türkiye'yle F-35'lerin alternatifini konuşmaya hazırız

    © AA /
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya'nın Türkiye'yle F-35'lerin yerine tedarik edilecek alternatif savaş uçaklarını konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Ankara'da S-400 ve F-35 toplantısı: Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları bir araya geldi
    ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma tehditlerini sürdürürken Rusya'nın savunma teknolojileri ihracatı alandaki kuruluşundan önemli bir açıklama geldi.

    Rus basınına konuşan Aleksandr Miheyev, "Eğer Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa, Türkiye'ye imkanlarımız dahilinde Rus savaş uçakları tedarikini istişare etmeye hazır olacağız" dedi.

    Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarikiyle ilgili soruları da yanıtladı.

    'S-400 ÜRETİMİNİN TÜRKİYE'DE KISMEN YERELLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDI'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Evren Atalay
    Çavuşoğlu, Sputnik’e konuştu: S-400’lerin Katar’a ya da Azerbaycan’a yerleştirilmesi hiçbir zaman gündeme gelmedi
    S-400 sevkiyatının temmuz ayında başlayacağını kaydeden Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 üretiminin Türkiye'de kısmen yerelleştirilmesi konusunda mutabakat sağladığını vurguladı.

    Rus yetkili, "Her konuyu istişare ettik ve karara bağladık. Program üzerinde mutabakat sağladık, sözleşmelerin yerine getirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'IDEF-2019'DA RUSYA VE TÜRKİYE GÖRÜŞMELER YAPACAK'

    Miheyev, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2019'da Rus ve Türk tarafının motor, uçak ve helikopter üretimi alanındaki tüm projelere ilişkin bir geliştirme programı üzerinde görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Altaylı: F-35’lerin verilmemesi bir ceza değil, bir ödül gibi görünüyor
    Akar: F-35 konusunda tabi ki B planımız var
    Defense News: ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkarırsa Ankara Rus savaş uçağı tercih eder
    Etiketler:
    S-400, savaş uçağı, F-35, Aleksandr Miheyev, Rosoboroneksport, ABD, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    Rusya: Suriye’de yenildikten sonra bazı IŞİD üyeleri Güney Afrika’ya gitti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet