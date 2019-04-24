Rusya: Türkiye'yle F-35'lerin alternatifini konuşmaya hazırız

Rus basınına konuşan Aleksandr Miheyev, "Eğer Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa, Türkiye'ye imkanlarımız dahilinde Rus savaş uçakları tedarikini istişare etmeye hazır olacağız" dedi.
Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarikiyle ilgili soruları da yanıtladı.
'S-400 ÜRETİMİNİN TÜRKİYE'DE KISMEN YERELLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDI'
Rus yetkili, "Her konuyu istişare ettik ve karara bağladık. Program üzerinde mutabakat sağladık, sözleşmelerin yerine getirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
'IDEF-2019'DA RUSYA VE TÜRKİYE GÖRÜŞMELER YAPACAK'
Miheyev, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2019'da Rus ve Türk tarafının motor, uçak ve helikopter üretimi alanındaki tüm projelere ilişkin bir geliştirme programı üzerinde görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.
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