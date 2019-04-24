Rusya: Türkiye'yle F-35'lerin alternatifini konuşmaya hazırız

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya'nın Türkiye'yle F-35'lerin yerine tedarik edilecek alternatif savaş uçaklarını konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma tehditlerini sürdürürken Rusya'nın savunma teknolojileri ihracatı alandaki kuruluşundan önemli bir açıklama geldi.

Rus basınına konuşan Aleksandr Miheyev, "Eğer Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa, Türkiye'ye imkanlarımız dahilinde Rus savaş uçakları tedarikini istişare etmeye hazır olacağız" dedi.

Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarikiyle ilgili soruları da yanıtladı.

'S-400 ÜRETİMİNİN TÜRKİYE'DE KISMEN YERELLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDI'

S-400 sevkiyatının temmuz ayında başlayacağını kaydeden Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 üretiminin Türkiye'de kısmen yerelleştirilmesi konusunda mutabakat sağladığını vurguladı.

Rus yetkili, "Her konuyu istişare ettik ve karara bağladık. Program üzerinde mutabakat sağladık, sözleşmelerin yerine getirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'IDEF-2019'DA RUSYA VE TÜRKİYE GÖRÜŞMELER YAPACAK'

Miheyev, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2019'da Rus ve Türk tarafının motor, uçak ve helikopter üretimi alanındaki tüm projelere ilişkin bir geliştirme programı üzerinde görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.