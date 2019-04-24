S-500 seri üretime hazırlanıyor

Rusya Hükümeti İthal İkamesi Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Manturov, “Araştırma ve geliştirme çalışmalarında sonuna gelindi ve seri üretim için hazırlıklar yapılıyor” dedi.
© Sputnik / Dmitry Vinogradov
Yeni nesil ‘karadan havaya’ füze sistemleri arasında gösterilen S-500, sadece balistik değil, uçak, helikopter, diğer hava hedefleri ve ayrıca seyir füzeleri ile hipersonik füzelerin başlıklarını vurma yeteneğine sahip olacak.
600 km menzile sahip olacak sistem, aynı anda saniyede 7 km hızla uçan 10 balistik hipersonik hedefi vurabilecek.
S-500 özellikleri açısından S-400 ve Amerikan rakibi Patriot Advanced Capability-3’ten büyük ölçüde üstün olacak.
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