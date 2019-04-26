Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan İHA üretti

Türk savunma sanayi şirketi Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. üzerine makineli tüfek monte edilmiş uzaktan kumandalı küçük bir insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

"SONGAR" adlı ürünün ilk tanıtımı şirketin resmi Twitter sayfasında yer buldu. Yayınlanan videoda, uzaktan kumandalı ve ufak boyutlardaki bir iHA'nın makineli tüfekle donatıldığı görülüyor.

Şirketin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu #SilahlıDroneSistemi SONGAR #IDEF19’da."

SONGAR, the first national automatic firing stabilized #ArmedDroneSystem developed for day and night use in every operation for military and security purposes, will be at #IDEF19 on April 30 - May 3.

Meet ASİSGUARD, defense structure of ASİS, at our stand: Hall 3 - 318A. pic.twitter.com/CzW5yKwykb — Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (@asiselektronik) April 24, 2019

Bu yıl 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasından 14'üncüsü düzenlenecek oan ve çeşitli askeri teçhizatların sergilendiği ​Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı ev sahipliği yapıyor.