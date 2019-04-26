Türk savunma sanayi şirketi, makineli tüfek taşıyan İHA üretti

Şirketin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, yüksek nitelik ve işlevleri açısından ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu #SilahlıDroneSistemi SONGAR #IDEF19’da."
SONGAR, the first national automatic firing stabilized #ArmedDroneSystem developed for day and night use in every operation for military and security purposes, will be at #IDEF19 on April 30 - May 3.— Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (@asiselektronik) April 24, 2019
Meet ASİSGUARD, defense structure of ASİS, at our stand: Hall 3 - 318A. pic.twitter.com/CzW5yKwykb
Bu yıl 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasından 14'üncüsü düzenlenecek oan ve çeşitli askeri teçhizatların sergilendiği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı ev sahipliği yapıyor.
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