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11:41 26 Nisan 2019
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    ABD Kongresi'ne sunulan rapor F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı

    © AA /
    Savunma
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    ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi, parçalarda uyuşmazlık, tamiratta uzun süreli gecikmeler ve gerekli parçaların tedarik edilememesi gibi sebeplerden dolayı F-35 savaş uçaklarının planlanandan çok daha az test uçuşu yapabildiğini ortaya çıkardı.

    TSK: Türk savaş pilotu F-35 ile ABD'deki ilk uçuşunu gerçekleştirdi
    © AA /
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    ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi (GAO), parçalarda uyuşmazlık, tamiratta uzun süreli gecikmeler ve gerekli parçaların tedarik edilememesi gibi sebeplerden dolayı F-35 savaş uçaklarının planlanandan çok daha az test uçuşu yaptığını ortaya koydu.

    F-35 projesi hakkında Kongreye bağımsız bir rapor hazırlayan ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi, 81 sayfalık raporunu kendi internet sitesinde yayımladı.

    Raporda, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 trilyon doları aşan maliyetiyle ülkenin en pahalı silah sistemi olan F-35 gelişmiş savaş uçaklarının yaşadığı tedarik zinciri sorunlarını çözmeli" ifadeleri kullanıldı.

    F-35'lerin yaklaşık 800 parçasını üreten Türkiye'nin F-35 programındaki geleceğinin tartışıldığı bir ortamda yayımlanan GAO raporu, programdaki yedek parça ve tedarik sorunlarını açık bir şekilde ortaya koydu.

    ‘TEST UÇUŞLARININ YÜZDE 30'UNU GERÇEKLEŞTİREMEDİ’

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Ankara'da S-400 ve F-35 toplantısı: Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları bir araya geldi
    Gerekli parçaların tedarik edilememesi sebebiyle F-35'lerin 2018'in mayıs ve kasım ayları arasında planlanan test uçuşlarının yüzde 30’unu gerçekleştiremediği kaydedilen raporda, parçalarda uyuşmazlık ve tamiratta uzun süreli gecikmeler gibi sorunların da uçağın performansında aksaklıklar oluşturduğuna vurgu yapıldı.

    Ayrıca, F-35'lerin yüzde 60'lık beklentiye rağmen tüm görevleri güvenli bir şekilde yerine getirme oranının yüzde 27'de kaldığı belirtilen raporda, "F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor" ifadesine yer verildi.

    Öte yandan, F-35'lerin en az bir kere tüm görevleri yerine getirme oranının ise yüzde 75'lik beklentinin altında kalarak yüzde 52'lik bir oran elde ettiği belirtildi.

    ‘4 BİN 300 PARÇADA TEDARİK SORUNU’

    Hulusi Akar
    © AA / Murat Kaynak
    Akar: F-35 konusunda tabi ki B planımız var
    Raporda, F-35’lerin uçuş için ihtiyaç duyduğu 4 bin 300 parçanın tedarik edilmesi konusunda da sıkıntı yaşandığı, Pentagon’un bu sorunu aşmak için çaba sarf etmesine rağmen henüz tamamen başarılı olamadığı belirtildi.

    Bununla beraber, daha önce satın alınan F-35'lerin konuşlandırmalarda ihtiyaç duyduğu destekleyici parçaların yüzde 44'ünün zaman içinde uçakta yapılan güncellemeler sebebiyle artık ihtiyaca cevap veremediğine dikkat çekildi.

    Raporda ayrıca, "Pentagon'un, F-35 parçalarının ülkeler arası lojistik ağı olgunlaşmış değil. Denizaşırı F-35 müşterilerinin, uçakların onarımı için gerekli parçaları uzun süre bekledikleri gözlemlenmektedir. Lojistik ağı için ayrıntılı bir plan olmadan, Pentagon genişleyen bir filoyu desteklemeye hazır olmayabilir" değerlendirmesine yer verildi.

    YÜKSEK YILLIK MALİYETE VURGU

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile bir araya geldi: S-400 alımı ve F-35 uçakları görüşüldü
    F-35 programına dair karşılaşılan sorunların ele alındığı raporun diğer bir bölümünde ise uçakların maliyetine atıfta bulunularak, Pentagon'un uçakların satın alınabilirliğine odaklanması gerektiği belirtildi.

    Raporda, "ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri, F-35 uçaklarının teçhizat desteği için gerekli yıllık maliyetin yüzde 24 ile yüzde 43 oranında azaltılması gerektiğini belirledi" ifadesine yer verildi.

    ‘ALINAN PARÇALARIN KAYDI TUTULMUYOR’

    Pentagon'un F-35 parçalarına dair gerekli önemi göstermediği belirtilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

    F-35
    CC BY 2.0 / Rennett Stowe / F-35
    AA’dan F-35 analizi: Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga
    "F-35 yedek parçalarına milyarlarca dolar harcandı ancak satın alınan parçaların nerede olduklarına veya ne kadara mal olduklarına dair kayıtları yok. Örneğin, Pentagon, F-35'in ABD'ye ait olan parçaları hakkında bilgi içeren bir veri tabanı tutmuyor ve bunu yapabilmek için gerekli veriden yoksun. Pentagon, satın alınan F-35 parçalarını nasıl takip edeceğini açıkça tanımlayan bir politika olmadan, sahip olduğu F-35 yedek parçalarının nasıl yönetildiğine dair sınırlı bir bilgiye sahip olacaktır."

    Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis, F-35'ler ve Türkiye ile ilgili olarak geçen yıl Kongreye sunduğu raporunda, "Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda yedek parça ve tedarik zincirinin bozulabileceği" uyarısında bulunmuştu.

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    Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile bir araya geldi: S-400 alımı ve F-35 uçakları görüşüldü
    Etiketler:
    Pentagon, uçak, Türkiye, James Mattis, ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi, ABD, F-35
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