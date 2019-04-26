Rusya IDEF’te hava savunma sistemlerini tanıtacak

Almaz-Antey şirketinin dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vyaçeslav Dzirkaln, Sputnik’e açıklamasında, “IDEF’e katılmakla öncelikle şirketimizin, ürünlerinin tam yaşam döngüsünü sağlayan en büyük Rus özel silah tasarımcısı ve üreticisi imajını güçlendirmeyi ve potansiyel müşteri yelpazesini genişletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Dzirkaln, Şirketin sürekli teknolojik bağımsızlığı, ekonomik istikrarı ve ürünlerinin üstün rekabet gücünü sergilediğini kaydetti.

Almaz-Antey’in standında modeller, video ve basılı ürünler şeklinde S-400 Triumf, Buk-M2E, Viking, Tor-M2E, Tor-M2K ve Tor-M2KM hava savunma füze sistemleri ile Tunguska-M1 hava savunma top ve füze sistemi tanıtılacak.

Şirketin standında radarlara da özel bir yer ayrıldı. Misafirler, 55Zh6ME çok maksatlı radar sistemi, 55Zh6UME seyyar devriye radarı, 1L121E seyyar radar, portatif 1L122-1E ve seyyar 1L125E radarları hakkında bilgi edinebilecek. Ayrıca DMRL-3 hava durumu radarı, tesislerin güvenliğini sağlama ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirme amacıyla geliştirilen ROSC-1 radar optik sistemi ve Sopka-2 hava yolu radarı gibi sivil ve çifte amaçlı ürünlerin modelleri gösterilecek.

Standın yerüstü radarlara ayrılan bölümünde Sova radarının orijinali, modernize edilen Fara-VR radarı ve 1L277 seyyar yerüstü hedef belirleme radarının maketleri, CHAP-10M1 ve 1L261-E motorlu radarların modelleri sergilenecek.

Rus savunma sanayisinin en büyük şirketlerinden biri olan Almaz-Antey’de yaklaşık 130 bin kişi çalışıyor. Şirket, 2017 üretim faaliyeti sonuçlarına göre dünyanın en büyük 10 silah üreticileri arasında yer almış; Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI gibi şirketlerin isimlerinin yer aldığı Defense News’un en büyük 100 savunma şirketi listesinde 8. sırada gösterilmişti. Almaz-Antey ürünleri, 50’den fazla ülke tarafından kullanılıyor.